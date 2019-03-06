美豔女星頂光頭乞討「求演藝圈再給我機會」　媽難過：我寧願她死

▲昔日女星如今淪落到街邊乞討。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

昔日知名的泰國女演員潘蒂（Tai Manusanan Pandee，音譯）有著亮麗的外型和長髮飄逸，如今卻被人發現她在路邊乞討，不僅烏黑長髮沒了，連精神狀態都明顯變得有異，甚至還與52歲的母親住在屋頂僅以帆布遮蓋的髒亂小屋裡。路人見到她也相當感慨，曾問過她，如果有機會，是否想再回到演藝圈？她哀求答，「拜託演藝圈前輩們再給我一次機會！」

綜合泰媒報導，潘蒂在4年前還是個女演員，曾演出過《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）等電影，同時也是名模特兒，身材相當性感，並在曼谷的酒吧駐唱過，收入一度達到數十萬泰銖。

與過往光鮮亮麗的外型及日子不同的是，潘蒂現在穿著邋遢，一頭平頭，中間還疑似因為受傷長不出頭髮，而成了光禿禿的一片。她目前沒有任何工作，而是以乞討維生，當泰國當地記者實地查看時，發現她在乞討時，嘴裡會喃喃說著，「肚子餓，想要吃飯。」

▲Tai Manusanan Pandee女演員時期。（圖／翻攝自臉書）

讓一個人淪落至此的原因就是毒品，潘蒂是因為交友不慎而誤入歧途，更疑似因此罹患上一些疾病。她被人發現吸毒後，又在2016年7月、2016年12月時因行竊被補，2018年再因為偷竊手機、現金，被附近居民逮個正著，還被拍照po上網，而被人認出昔日女星。

有路人曾經問過潘蒂，如果有機會，是否想再回到演藝圈，她回答，「我去，拜託演藝圈前輩們再給我一次機會。」很多人可憐她，不過也有人認為：「都是她自作自受，誰叫她要去吸毒，根本活該！不要可憐她。」

潘蒂目前住在春武里府（Chonburi Province）的是拉差區（Sriracha district），與52歲的母親同住在一起。當地記者實際走訪母女相依為命的住處，看見令人難過的景象。母女住所的屋頂僅有帆布覆蓋，屋內的環境充滿廢棄物，還有許多蚊蟲干擾，衛生條件相當糟糕。

▲▼女星身形變得憔悴。（圖／翻攝自臉書）





潘蒂的媽媽說，女兒在離開演藝圈之前，已經育有一個8歲和一個6歲的小孩，她的人生在接觸毒品、被逮捕後就改變了。至於潘蒂現在頂著一頂大光頭、頭上長不出頭髮的部分，是前不久遭人打破頭的結果。媽媽難過地說，「我很擔心我的女兒，我寧願她死也不要過上這種生活。我願意籌錢幫助她回到正常的生活。」