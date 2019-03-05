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睡過床墊也帶走！金正恩抵達平壤　飯店內用過物品全打包

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▲▼金正恩離開越南，民眾夾道歡送。（圖／路透社）

▲金正恩離開越南時，獲得大批民眾夾道歡送。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

眾所矚目的川金二會正式宣告破局，金正恩結束越南行程後，隨即搭乘專列啟程返國，耗時61小時終於在5日凌晨抵達平壤。據了解，金正恩所下榻的飯店在一行人離開後，仍留下部分北韓相關人員負責收尾，將金正恩所有使用過的東西全部打包帶回北韓，甚至連金正恩睡過的床墊也搬走，決不留下半點最高領導人的「DNA」。

綜合韓媒報導，為了防止金正恩最重要的個人生物資訊外洩，即使一行人早已啟程離開河內，但仍有大批北韓人馬留在金正恩等人下榻的美利亞飯店。雖然周遭管制區域已經解除，但是金正恩曾居住過的22樓與進行會議的21樓仍在管制當中，繼續最後的清潔工作，要將金正恩的所有痕跡全都一併抹除。

據了解，22樓的清潔工作最為謹慎，因為必須將金正恩的所有頭髮、指紋、唾液等全都清除，而曾經與美國協商的會議資料也必須嚴防外洩，就連金正恩曾經睡過的床墊，也被整個搬走。

根據勞動黨機關報《勞動新聞》，金正恩在越南當地時間2日中午12時38分（台灣時間下午1時38分）自邊境的同登站出發，經過整整60小時30分鐘，於北韓時間5日凌晨3時8分（台灣時間2時8分）抵達平壤。報導指出，金正恩此次來回越南，乘坐專列橫跨7600公里，在越南約停留100個小時。

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關鍵字：金正恩,川金會,川金二會,日韓要聞,東南亞要聞

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