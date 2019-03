「粉紅豬小妹」驚見Momo！詭異電腦音：我會出現在床邊…殺了你

※警告:影片含「Momo圖片」相當驚悚,可能造成不適,請斟酌觀看

國際中心/綜合報導

習慣讓孩子拿著手機、平板看網路影片的家長們注意了!國外目前正流傳著一項自殺恐怖遊戲「Momo挑戰」,會有一名凸眼裂嘴、頭髮稀疏、皮膚蒼白的恐怖女孩「Momo」從螢幕中跳出,要求玩家完成各種挑戰,最後讓玩家執行「自殺」任務。更有國外家長發現,這個恐怖遊戲就藏在的「粉紅豬小妹」(Peppa Pig)卡通裡,讓觀看影片的孩童無意間接觸到訊息。

家長透過翻拍錄下影片中的畫面,原本看似正常的粉紅豬小妹(Peppa Pig)影片,突然出現Momo的照片,並搭配著電腦語音說,「你好,我是Momo,你最可怕的噩夢,我會殺了你,我會在晚上出現在你床邊,看著我的眼睛,我不會說謊,祝你有個好夢!要小心注意我喔」接著畫面又回到原本的粉紅豬小妹。更恐怖的是,Momo不止出現一次,在整部卡通結束前,Momo又再次跳出來。

美國新聞網站《Vox》認為,「Momo挑戰」這項都市傳說,源自於父母對孩童網路活動的恐懼,原本與自殺毫無關係的雕像作品,被惡作劇成教唆自殺的素材,恐慌的父母、社交媒體與新聞報導都加速渲染了這項恐怖挑戰。去年阿根廷出現首個「疑似」因Momo挑戰而導致兒童自殺的新聞後,哥倫比亞、美國、英國、菲律賓都出現相關報導。

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.