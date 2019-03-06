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16歲少女遭性侵再「潑汽油燒死」　斷氣前控：鄰居逼我跟他私奔

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▲ 。（圖／達志／示意圖）

▲ 根據2016年的統計，印度平均每13.5分鐘就發生一起性侵案。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

印度2日發生一起驚悚的性侵殺人案，一名16歲少女獨自待在位於加齊普爾地區（Ghazipur）迪爾達爾納加爾（Dildarnagar）的家中時，隔壁鄰居突然闖入並性侵得逞，隨後以汽油澆滿少女全身，放火將她活活燒死。

少女死前向警方表示，歹徒要求她與自己私奔，被拒絕後一氣之下便潑油點火。附近居民聽到少女的哭喊後趕到現場，趕緊將她送到當地警局，在轉送瓦拉納西的創傷中心途中傷重身亡。

加齊普爾警察總監查特維迪（Arvind Chaturvedi）向《印度時報》證實，這名女孩在送醫途中死亡，遺體已被送去驗屍，「根據迪爾達爾納加爾警方在少女死前記下的證詞和她哥哥的陳述，已經鎖定兇手並派出幾個小組前去逮捕。」

事實上，這只是印度近期一連串震驚社會的性侵案件中的其中一起。一名男子在2月性侵並斬首一名4歲女童；為了避免女童身分曝光，又將她臉上的皮膚撕掉。警方指出，27歲的男嫌來自馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的科波利（Khopoli），曾意圖和女孩的母親發生性關係，在求愛遭拒且被公開斥責之後，便起了報復之心，將她的女兒殺死。

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