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買磁力跳棋！棋子「自動走位」媽超火　網曝真正玩法：誰先排好就贏了

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記者張嘉晏／綜合報導

以為買到整人玩具！一位媽媽日前在臉書抱怨新買的「磁力跳棋」，畫面中可見兒子不斷把棋子放到格子裡，但是跳棋就是不受控制地一下相吸、一下又相斥，根本沒辦法好好玩，讓她很無言。網友對此都笑翻了，表示「其實是看誰先排好就贏了」，還有人說乾脆拆掉磁鐵，媽媽也曝光跳棋的最後下場。

影片一開始媽媽就氣憤地說道，從書局新買的磁力跳棋讓他們非常無言，只見兒子將黃色的棋子依規則放入圓形格子中，卻因為磁力的關係相吸相斥，跳棋一下黏在一起、一下又互相排斥分開，在不受控的情況下遊戲根本沒辦法開始，讓媽媽崩潰說「請問這怎麼跳？」

▲▼ 磁力跳棋讓媽媽好傻眼 。（圖／網友何小彥授權）

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▲ 磁力跳棋不聽話站好，讓媽媽好傻眼 。（圖／網友何小彥授權）

網友看完也表示很傻眼，「好不受控」、「磁鐵挖掉好了」、「一種碟仙的概念」、「 吸力太強，拿來當普通磁鐵吸紙張應該都夠力了」、「有種想翻桌的FU」、「整人玩具」、「這自走棋吧！讓它自己跳就好」，還有網友道出「真正玩法」，「這位媽媽誤會了，這個跳棋的玩法是，誰先排好就贏了。」

不過也有網友指出，通常應該會附上一個鐵盒收納，跳棋要放在上面玩才不會跑來跑去，「一般都是有鐵盒當棋盤收納」、「應該要黏在鐵盒上面的，怎麼只有紙」，對此原po則說那張紙其實也有磁力，只是最後他們還是拿去退貨了。

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關鍵字：跳棋,磁力跳棋,爆怨公社

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