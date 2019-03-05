說她民調低迷！　陳筱諭：民調失真影響選情意圖明顯！

▲陳筱諭指出，相信這次立委補選，選票開出後，會跌破很多人的眼鏡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對這次台南立委補選兩份封關前民調，直指陳筱諭支持度低迷，陳筱諭表示，她在3月2日舉辦的競總成立造勢大會，當場就打臉這兩份民調數字，完全背離事實，很多支持者都跟她說，我們台南人越是被打壓，反彈的力道就會越大，鄉親們都說3月16日一定會用選票打破這些民調迷失！

陳筱諭說，她3月2日競選總部成立大會，現場湧入近2萬名在地鄉親，14個行政區175個里，就來了100多位里長，陳筱諭在大進場途中，被鄉親們的熱情感動到頻頻拭淚，原本被兩黨運作打壓到幾乎聲息的氣勢，被不斷湧入的人潮瞬間扭轉攀上最高點！

陳筱諭說，民調封關日前出現的兩份媒體民調卻指出，陳筱諭的民調支持度僅有8.8％，13％，對此，熟悉台南地方生態的名嘴3月4日就反駁說，絕不能輕忽陳筱諭母親郭秀珠在當地的組織人脈，以陳筱諭3月2日造勢大會現場，上萬民眾參與，加上二選區有百餘位里長到場力挺的情況來看，陳筱諭的基本盤就有3萬票實力。由此可見，現在各方就該選區選情傳出的訊息和民調都相當紊亂。

陳筱諭指出，很多二選區居民都跟里長反映，3月4日晚上有某單位開始做誘導式民調，要求只能就政黨提名的謝與郭二擇一，如果回答要選陳筱諭，他們就說，陳筱諭不會上！所以，如果陳不上，會選謝或郭？這種意圖操作棄保的誘導式民調，讓更多二選區選民對兩政黨的候選人越來越反感。

陳筱諭指出，在電話上說會支持的人，跟當天願意站出來投票的人，兩者的行動力道還是會有差異，屆時一定會反映出這次補選「民調數據」與「得票數字」的差距。

陳筱諭表示，現在這些民調數據，只是讓民進黨更後悔初選搞黑箱吧，如果黨部公平地依據實力而選擇徵召陳筱諭，早就順利擋住韓流，輕易贏過謝龍介了！