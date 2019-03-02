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自認是「柯P戰友」展實力　台南熱情鄉親力挺陳筱諭

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▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選局勢，在無黨籍候選人陳筱諭日前打出「特赦阿扁」牌後，已悄悄出現變化，3月2日陳筱諭在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧大批支持人潮，在補選預計低投票率情況下，展現陳筱諭陣營驚人的動員實力。

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原本預期柯P可能會到陳筱諭的造勢會場，最後卻未能現身，陳筱諭表示，柯P可能因為行程安排上太過緊湊，没能到她的造勢大會，不過柯P的核心幕僚一直都持續和她的母親連繫。但是，陳筱諭強調，唯有先自助，才能得人助！只有先展現出自己的實力，才能得到別人的肯定，相信柯P會認同她是真正有實力的「戰友」，畢竟未來還有更長遠的路要走！

3月2日一早，上萬民眾就陸續湧入麻豆代天府參加陳筱諭的競選總部成立大會，為了表達出在地人的心聲，二選區百餘位里長出席，表達相挺在地女兒陳筱諭的強烈意志！

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭站上舞台後，由競選總部總會長李和順為筱諭披掛彩帶、台南市議會無黨聯盟總召林阳乙議員授戰旗。最後並由扁友會副會長陳仙寶拿著由陳水扁親送當年參選總統勝選的⑤號綠色戰旗，傳承給同樣抽中⑤號的陳筱諭，預祝她旗開得勝！

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭一開始致詞時，就被現場眾多支持鄉親的熱情場面感動到頻頻流淚，一掃過去各種打擊她的民調陰影，不斷哽咽地說，3個多月來，她一路遭對手打擊，感謝各位鄉親今天站出來支持相挺。

在情緒稍微平復後，陳筱諭隨即將箭頭指向新潮流，她說當初就有很多長輩告訴她，初選一定會被新潮流作掉，人家早就內定好要徵召新潮流的郭國文了！但是她始終不相信，民進黨會對一個20歲就入黨的年輕人下手，但最後她還是被新潮流用黑箱作業做掉！

陳筱諭說之所以堅持參選 ，完全是放不下對鄉親的感情，是為了讓鄉親們有一個藍綠之外的選擇。他們兩個政黨的參選人，都把二選區當成總統大選的前哨戰場，只想擴張他們的政治版圖，完全没想過要為在地鄉親的幸福努力。如果不是為了選舉，蔡英文會專程跑到偏遠的楠西嗎？

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭並批評民進黨候選人，出去拜票、站街頭，都還要依靠高層幫忙拉抬，連她這位20多歲的年輕人還不如，她這一路都是自己一個人和競選團隊一起打拼過來；國民黨候選人3個月前以全市最高票當選北區市議員，現在跑到這邊來選，對得起他們北區的選民嗎？說穿了，他們都是為了擴張他們政黨利益、他們的政治版圖，但這些和我們鄉親們有什麼關係？

陳筱諭強調，只有她是在地女兒，2年前弟弟過世，她就向爸媽發誓，這一輩子都會留在麻豆，死也要在麻豆這個故鄉！她真正代表在地鄉親，為了照顧我們的長輩，提出老人健保免費；為了幫勞工爭取權益，提出修改一例一休，但是他們根本都聽不到地方的聲音！陳筱諭呼籲鄉親們，這裡是我們的家，不是別人的戰場，台南人不是免費的棋子，不要再讓兩個政黨當做「盤子」。

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭表示，有人跟她說，「特赦阿扁」這個希望不太可能實現，甚至會傷害到她的選情。但是她們家的人就是「惜情」！就是放不下跟阿扁和扁媽的感情啊，所以，趁著這次台南立委補選成為全國最囑目的選舉時，當然要喊出她們家和眾多鄉親們的心聲，「特赦阿扁總統」！

她明知阿扁是眾人眼中的貪污犯，但是她更知道，阿扁這個人根本沒想過要貪污，做錯事的，是他的家人，但是台灣有肩膀的男人，就是會為全家扛下責任，所以，即使她可能因為高喊「特赦阿扁總統」而敗選，但還是要勇敢站出來，替阿扁發聲！

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭指出，現在藍綠兩黨都喊著要拼經濟，但是大家看到的，卻是互相叫罵扯後腿，哪裡是「經濟100分，政治都0分？」只有社會和解、台灣團結，藍綠才有可能合作拼經濟！這一切，就從「特赦阿扁總統」開始做起，邁出社會和解的第一步，展現台灣團結的新契機！

▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭表示，藍綠兩黨都把這場選舉，當成爭奪總統大位的前哨戰，所以，只有讓她順利當選，才能讓藍綠兩黨看清楚真正的民意，讓全國人民知道，台南人要求特赦陳水扁，台南人渴望社會和解，台灣人想要團結，合作一起拼經濟！

陳筱諭說，只有年輕人才有勇氣、敢改革，所以只有她才敢喊出「特赦阿扁總統」，她想改變不停惡鬥的政黨政治，更想改變台灣面臨的困境，懇求鄉親，全力支持年輕人改變全世界！

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關鍵字：柯P,戰友,陳筱諭

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