陳筱諭老人健保免費政策　廣獲老人支持

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，向老人家說明老人健保免費政策時，老人們聽到這項政策都大表贊同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選候選人陳筱諭，3月2日的造勢大會獲得萬名鄉親站出來力挺後，3日繼續深入基層拜票，在與新化行動醫院就診老人說明老人健保免費政策時，老人們聽到這項政策可以減輕兒女負擔都大表贊同，也認同藉由這項政策平衡城鄉差距。

陳筱諭3日一早6時半就到拜訪佳里區同安里掃街清潔志工，感謝志工們平日的付出，對當地清潔奉獻良多。現在4、50名志工們，對於陳筱諭的突然造訪，既開心也驚訝，没想到陳筱諭知道他們平日都會在社區服務，果然還是在地人了解大家的生活。

隨後，陳筱諭又轉往新化區拜會行動醫院關心就診的老人們，陳筱諭表示，台南市幅員廣大，尤其偏遠地區有很多行動的不便的老人，要上醫院就診非常不方便，大家都很感謝市府推動的「行動醫院」服務，免除台南市轄內老人因病長途奔波之苦。

陳筱諭跟就診老人們閒聊時，也向他們報告，她想提出老人健保免費政策，因為現在財政比較好的直轄市，都已經提出老人健保免費政策，只有台南市和其他財政困窘的縣市没辦法補助老人，這種情況對偏鄉老人很不公平，哪有都會區的老人都可以免健保費，偏鄉區的老人反而没有這種福利，一國兩制的老人福利政策是不對的，所以應該由中央統一辦理老人健保補助，才符合公平原則。

而且，這種差別待遇，會迫使人口繼續往都會區遷移，長遠來看，對地方發展也很不利。加上，老人健保費多數是由上班工作的兒女負擔，如果能補助老人健保費，也可以減輕兒女的經濟負擔！

很多老人聽到筱諭的老人健保補助政見，可以減輕兒女經濟負擔，都很開心，也希望筱諭能順利進入國會，為老人爭取福利，協助年輕人減輕生活壓力。