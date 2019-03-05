德國辦事處拜會竹市府　林百科讚投資環境佳　

▲德國代表林百科處長表示，台灣有很完善的投資環境，尤其新竹市條件更齊全，半導體產業令人印象深刻，他會將這個資訊帶回德國，盼吸引雙邊企業交流，提供企業進一步幫助。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近期多國辦事處代表紛紛前來新竹市拜會，新竹市政府把握機會積極招商，除了AIT與荷蘭辦事處之外，德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）4日下午也率團拜會市府，就經濟產業等議題與林智堅市長交流，林智堅市長大力推薦竹市投資環境，盼招募更多德商進駐投資，林百科處長也讚台灣有完善的投資環境，尤其新竹市條件更齊全，半導體產業聚落令人印象深刻，他會將這個資訊帶回德國，盼吸引雙邊企業交流。

「新竹市是投資首選城市。」林智堅市長向林百科處長大力推薦竹市投資環境，他說，新竹市有台灣矽谷之稱，是全球最重要的半導體產業聚落之一，五所大學、多所國家級研究機構更讓城市成全球百大大學城，提供了豐沛的人才資源庫；地理位置鄰近高鐵站、桃園國際機場，交通便捷，市府也提供外商子女良好教育環境，包括新竹美國學校、新竹荷蘭國際學校及亞太美國學校等3所國際學校。

林智堅市長表示，過去企業來投資最大的障礙是土地問題，市府積極盤點，利用公道五路上，台肥、中油與藝文特區共36公頃土地，和中央科技部合作推動竹科X計畫，正在加速推動完成，誠摯邀請處長協助，德國企業若有意願前來台灣，可以來竹市投資，竹科X絕對是最佳首選。

德國代表林百科處長表示，台灣有很完善的投資環境，尤其新竹市條件更齊全，半導體產業令人印象深刻，他會將這個資訊帶回德國，盼吸引雙邊企業交流，提供企業進一步幫助，他也稱讚新竹市政府扮演了絕佳角色，讓新竹投資環境很理想，相信市府的積極參與，可以促成雙邊長期合作，也希望可以把台灣優秀企業帶往德國。

林百科處長表示，他先前已來過竹市兩次，每次都希望到竹科參觀，新竹市是半導體產業的核心，為促進雙邊進一步交流，除了可以舉辦商業展覽，吸引新竹潛在投資機會，也邀請新竹市政府未來到德國重要的半導體聚落參訪，與當地政府交流，參考其基礎建設環境，藉由雙邊市府參與，讓產業發展更蓬勃。

林智堅市長也肯定回應，德國經濟辦事處希望對園區與城市有更深入了解，市府相關單位產發處將扮演引介腳色，協助盤整資源、聯繫園區，依據德國需求進入園區了解產業，並且前往竹科X基地參觀，若未來有德國企業有意願前來投資，新竹市政府會給予最直接的協助，希望德國可以對新竹市這個城市有更多了解。