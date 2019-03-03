新竹左岸滑板公園體驗　滑板愛好族引頸期待

▲滑板公園設置於橋墩下，可有效阻擋夏日豔陽，滑板迷即使在盛夏也能盡情使用，場地設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等相關設施。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為提供市民優質運動休憩環境，新竹市政府向經濟部水利署爭取經費，投入1,120萬經費，於頭前溪高灘地「新竹左岸」台68線與頭前溪大橋交界匝道下方的河濱公園基地增設滑板公園。連假吸引國際滑板高手，及來自全台200多位滑板愛好者搶先體驗，盼透過使用者意見回饋作為改善依據，各路好手乘著滑板充分享受起跳、翻躍等飛馳快感，對首屈一指的場地更是讚不絕口。

本次體驗除來自全台各地滑板好手共襄盛舉，更有六位來自各國的國際滑板高手到場表演，透過場地火山台、斜坡道等做出起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身、空中翻板等精彩動作驚豔全場，滑板高手也紛紛大讚「這個滑板公園太棒了！」

滑板公園設置於橋墩下，可有效阻擋夏日豔陽，滑板迷即使在盛夏也能盡情使用，場地設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等相關設施，乘著滑板能從不同角度的場地表面，充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身，或空中翻板的飛馳快感。滑板運動已於2017年獲國際奧運委員會（IOC）納入運動項目之一，2020年東京奧運會將首次登上舞台，待滑板公園正式啟用後，市民朋友即可搶先體驗，運動視野提早與國際接軌。

「謝謝市府聽到滑板族群的心聲」於新竹耕耘超過10年的在地滑板教練許嘉迪表示，新竹市滑板運動發展蓬勃，市內有10多所高中設置滑板社，但10多年來每逢練習、比賽都需至外縣市場地，或利用空地擺設滑板道具，十分克難。符合比賽規格的滑板公園將啟用，新竹市滑板迷都非常期待興奮，「會吸引來自全國滑板迷揪團玩板」，將有助於提升新竹市滑板運動風氣與水準，感謝市府重視與議員關心，共商打造出真正符合需求的專業場地。

新竹左岸除增設廣大綠帶改善空氣品質外，同時闢建優質運動空間，以滿足相異運動人口的需求。在頭前溪橋與國道1號橋之間，興建包含4座壘球場、1座棒球場、1座木球場、1座多功能休閒草坪、1座滑板公園等，再以運動廊道、人行鋪面串聯，並增設215格汽車停車格、408格機車格，提升運動公園易達性，加上自行車道，將成為新竹地區結合運動與休閒遊憩的熱門場所。