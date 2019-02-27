新竹區水情拉警報！3月起實施「每日8小時離峰減壓供水」　

▲由於新竹地區供水情勢轉趨吃緊，經濟部日前也召開旱災緊急應變工作小組會議，決議3月4日起將實施離峰時段減壓供水。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

春節過後，各地下雨狀況不佳，受到枯水期影響，台灣各地重要供水的水庫逐漸下降。竹縣政府日前公布，供應竹科的寶山、寶二水庫有效蓄水量，分別只剩31.87 %及26.96 %。由於新竹地區供水情勢轉趨吃緊，經濟部日前也召開旱災緊急應變工作小組會議，決議3月4日起將實施離峰時段減壓供水，要求政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

時值春耕期，農業用水已陸續展開，為應應新竹地區供水吃緊，自來水公司決議3月4日起將實施離峰時段減壓供水，政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。第三區處表示，實施減壓供水時段為每天晚上10點到翌日清晨6點，對於大多數備有水塔的用戶影響不大，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，建議民眾適度儲水備用。

水公司第三區管理處也呼籲各界主動節約用水，「節今日之水，解明日之渴」，避免水情燈號再由黃綠轉為橙燈，水公司也提供節水好妙招及省水產品資訊，可到節約用水資訊網或到台水公司網站查詢家庭用水須知、節水36計，或撥1910免付費電話洽詢。