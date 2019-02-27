九合一大選涉賄不起訴　林慈愛：相信司法公正還我清白

▲新竹市原住民市議員林慈愛和助選的丈夫樊大衛遭檢舉涉及賄選，新竹地檢日前做出不起訴處分。（圖／翻攝林慈愛臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2018年底的九合一大選，新竹市三名原住民市議員紛紛「中槍」、無一倖免，爭取連任獲得成功的林慈愛和助選的丈夫樊大衛也遭檢舉涉及賄選，不過新竹地檢偵查後認為，林慈愛及丈2人犯罪嫌疑不足，日前也做出不起訴處分。林慈愛也表示，相信司法公正，也還了他們清白。

新竹地檢調查，新竹市一對馬姓姐妹向陳姓選民表示，候選人劉美玲比較沒錢，以後難辦事，另一候選人潘念恩誠信度不高，暗示要她支持林慈愛，還會給6千元、要求陳姓選民全家支持林慈愛當選，而正巧林慈愛與丈夫樊大衛兩人曾探視馬姓姐妹因車禍受傷住院的父母，才遭檢舉涉賄。

檢警調查，樊大衛手機LINE內有選民名單、聯絡電話等相關訊息，但樊否認那就是賄選名冊，而名單上選民到庭也否認有賄選。

馬姓姐妹供稱，「從未收到林、樊2人的指示進行賄選，且林慈愛夫妻到醫院探望她們的父母親，都是空手來，連水果禮品都沒有」。檢方先後傳喚50位選民都也都表示從未收到指示要替林慈愛行賄情事，反而收集到的賄選證據都指向另外兩名劉、潘姓候選人。

由於檢方查無林慈愛其他賄選相關事證，樊大衛身為林慈愛的丈夫兼助選員，手機內有選民資料亦屬合理，加上沒有其他積極證據證明2人賄選，新竹地檢認定罪證不足，依法不起訴處分。而另外2名落選的劉美玲、6名樁腳與潘念恩則因涉賄事證明確，檢方依違反選罷法起訴。