獨／10歲童報案「情侶公園放閃打X」　警傻眼：勸導參加摩鐵票選

▲十歲男童到派出所報案：「有人在公園放閃親吻」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名10歲男童前往派出所報案，指稱有對情侶就在公園當眾接吻，報案內容讓值班員警很傻眼，不過還是通報巡邏警網前去了解，不過並沒有發現，員警私下討論如果找到了這該怎麼勸導，有人說：「毋湯喔！」還有人說「去開房間」，成了過年期間的有趣話題。

這名10歲男童不僅到派出所報案1次，其實他接連來了2次，而且還請同學打110報案1次，表示他真的很重視「公園有情侶放閃親吻」這件事，他跟員警表示說：「我看到有人在公園的活動中心前面親親」，具體描述這一對情侶大約20多歲左右，自己看到這一幕的時候覺得很噁心，所以他才來報案。

員警一聽完他的敘述，當場愣了一下，不過還是請巡邏員警前往查看並且勸導，同時也請這名10歲男童在派出所休息一下，巡佐還請這名男童吃橘子，還稱讚他非常有正義感，「以後看到奇怪的事，就要到派出所報案喔」，男童點點頭，還跟巡佐說：「我長大後也要當警察」，巡佐回應：「那要乖乖唸書」，就在聊天的過程中，巡邏員警也回報並無發現，巡佐跟這名男童說並沒有發現，但他們會加強注意，也請男童要早點回家，感謝他的報案，讓男童開心離開派出所。

▲10歲男童到派出所報案，巡佐請吃橘子稱讚男童有「正義感」 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過情侶在公園親吻被10歲男童報案，後續該怎麼處理也引發派出所同事一陣討論，有人說要勸導情侶「毋湯喔」，也有人打趣要這對情侶實地參與高雄市十大摩鐵票選，「去開房間吧」，也有人說高雄真的是充滿「愛情」的都市，讓過年期間也增添了一些有趣話題。