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王傳家床戰5分鐘「呻吟」全都錄　否認外遇還要聲請釋憲

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▲▼王傳家(左)挨告與杜姓女子通姦，被錄下長達3到5分鐘的「呻吟」，但王傳家依舊否認犯罪。（圖／記者楊佩琪攝）

▲王傳家(左)挨告與杜姓女子通姦，被錄下長達3到5分鐘的「呻吟」，但王傳家依舊否認犯罪。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

前職棒球員王傳家被妻子抓到與杜姓女子全裸共處一室，王妻提告妨害家庭。台北地方法院開庭，檢察官提示蒐證有錄下5分鐘女子的「呻吟」，及其他「具體」影像，但王傳家及杜女依舊全盤否認，王傳家的委任律師並表示，妨害家庭罪是以刑罰介入家庭、婚姻的不當法條，全案應停止訴訟，並聲請釋憲。

2017年11月，王妻在友人陪同下，於新北市三峽杜女的住處，捉到王傳家與杜女全身光溜溜共處一室。根據王妻的說法，當時她看到床邊有一團衛生紙想撿起來，卻被王傳家搶走，王傳家還當場辱罵她。

檢方表示，到底三峽的房子是否為杜女所承租，這部分都還有疑義，杜女卻指王妻侵入住宅、違法採證，實讓王妻情何以堪。而證據資料顯示，進入房間前，便已清楚錄下杜女長達3到5分鐘的「呻吟」，以及王傳家的聲音，但王傳家和杜女卻當法庭上的所有人，都是未出社會的小孩子，狡辯「蓋棉被純聊天」，實在難以讓人信服，犯後態度不佳，請求法官從重量刑。

不過，被法官問到是否有何意見，王傳家及杜女還是「就沒有犯罪」。王傳家的委任律師強調，王妻根本沒有直接證據，而所謂的蒐證影片也是以非法手段取得，沒有證據力。況且，妨害家庭罪的處罰違憲，在司改國是會議上也多次被提出，以刑罰介入家庭與婚姻，根本是不當法條，因此應停止訴訟，並聲請釋憲。

除了否認通姦，王傳家特別在法庭上提出妻子不讓小孩回家，但至今包括小孩的生活費都還是他在支付。法官諭令辯論終結，全案於3月25日下午2點30分宣判。

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