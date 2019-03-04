池上元宵遶境維安「零衝突」　關警獲鄉長頒獎感謝

▲池上鄕鄕長頒贈感謝狀，慰勉警方於元宵遶境活動維安得宜，由池上分駐所所長廖建全代表接受。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東關山警分局執行池上鄉「元宵祈福遶境」活動維安勤務，運用協勤民力協助交通疏導及維持秩序，使遶境祈福活動順利平和落幕，台東縣池上鄉鄉長張堯城於4日頒發感謝狀予池上分駐所，感謝全體警察人員辛勞，感謝狀由所長廖建全代表接受。

「元宵池上遶境」是地方上一年一度的大事，民眾也透過遶境活動，設香案祈求神明的庇祐，但是近年來，元宵遶境當日，參與活動的各路宮廟，有時會因「陣頭」進場順序，或者兩方宮廟意見不合，而發生口角衝突；或有部分隊伍佔據車道影響通行、未戴安全帽等違反交通秩序、音樂聲響過大或深夜放鞭炮妨害安寧等違法行為，引發當地民眾的撻伐及負面觀感。雖然主辦單位用心規劃，但部分參與團體未遵守規定，脫序行為，使「祈福」宗旨變質，並挑起活動續存之討論。

有鑑於此，關山警察分局於元宵遶境活動前，嚴正呼籲參與團體及成員應恪遵公約，維持活動及宗教形象外，並宣示警方將採取「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」等3手段表達警方執法決心，除針對報名參與的15個宮廟及隊伍逐一實施宣導，並請相關負責人承擔起維持團體秩序之責，過濾參與成員，約束遵守規範，

2月19日活動當天，警方運用優勢警力及協勤民力，維護交通秩序及遶境維安，使活動順利平和落幕！以「零衝突」完成此次維安任務！