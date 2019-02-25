媽媽失蹤「手機嘟嘟嘟」！　百公里外關山警找到了

▲台東錦安派出所員警2度登門查訪，終於找到被協尋婦人。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

花蓮縣警察局於日前接獲民眾報稱「我媽媽失蹤了」！員警受理報案後，立即發布全國失蹤人口通報，台東縣警察局關山分局錦安派出所接獲通報後，得知其原戶籍就在轄內，警勤區警員李忠謀於第一時間前往查訪未果，但他不放棄，於傍晚時分再度前往察看，果然找到被協尋人。

日前家住花蓮的民眾返家遍尋不著媽媽，撥其手機又傳來「嘟！嘟！嘟！目前用戶無法接聽電話」，家屬擔心發生意外，急忙向花蓮縣警察局報案請求協尋，員警依規定受理後，立刻將案件通報全國協尋。

遠在百公里外的台東縣警察局關山分局錦安派出所接獲通報後，從資料上得知被協尋人原戶籍就在轄內，警勤區警員李忠謀於第一時間前往查訪未果，但他並未放棄，於傍晚與所內警員胡大志執行巡邏勤務時，再度前往察看，果然見到1名婦人在屋外走動，立即上前詢問，並以行動載具小神捕查詢確認為被協尋人無誤後，請其至所內撤尋。

婦人向警方表示「因為自己先搭車返回台東老家打掃環境，想說到家再跟子女說，但手機剛好沒電，他們才會以為我失蹤，真的很不好意思啦，麻煩你們了」。警員立即通知心急如焚的家屬，讓家屬放下心中大石鬆了口氣，也大讚「警察效率高」，謝謝。