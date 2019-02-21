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二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解

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▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲二大女神「百年難得相遇」！大甲媽4月7日晚間起駕遶境。（圖／大甲鎮瀾宮，下同）

地方中心／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境時程出爐，今年卻罕見撞期，與苗栗白沙屯媽祖日期都選在同一天，台灣最具規模的「兩大天后」百年難得一「見」，都是國曆4月7日晚上起駕出巡，僅相差3小時，相遇機率相當高，讓大批信徒傷腦筋，難以選擇。對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一句話化解，直呼「拜的攏系媽祖」、「這是喜事」。

媽祖遶境為台灣民間信仰盛事，以大甲媽祖、白沙屯媽祖最具規模，每年吸引上萬信徒進香、朝聖。鎮瀾宮於19日元宵節恭請媽祖出正殿，完成百人誦經後，晚間6時由董事長顏清標擲筊，請媽祖擇期，一年一度9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境時程，最後定於4月7日深夜10時起駕，16日回鑾安座大甲

▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／大甲鎮瀾宮）

巧合的是，有信徒赫然發現，大甲媽起駕時間竟與白沙屯媽祖撞期。苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖南下徒步遶境，同樣定於4月7日深夜11時20分登轎，隔天凌晨1時20分起駕出發，並於4月17日下午2時25分回宮，全程10天9夜，時程幾乎與大甲媽遶境重疊。

事實上，白沙屯媽祖每年徒步遶境到雲林北港朝天宮的行程，都在農曆12月15日由值年爐主擲筊請示媽祖決定，未料今年兩大天后意外撞期，時間只差3小時，一個在台中，一個在苗栗，連拱天宮總幹事陳春發都表示訝異，直呼兩座宮廟參與人數堪稱台灣數一數二，陣容龐大，擇日結果都在同時段，實在是「百年難得一見」，可以預見兩隊人馬若在途中相遇，勢必盛況空前。

撞期讓信徒陷入抉擇交戰，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，「這不是問題，之前也曾一起遶境過」，媽祖是同一神，媽祖也只有一位，「媽祖是大家的媽祖，這是喜事。」眾人一起遶境，是雙門喜事一樁，應該要高興，而非視為問題。

對此，長期紀錄白沙屯媽祖進香的媒體工作者駱調彬說，白沙屯媽遶境沒有固定行徑路線，依據往年經驗，北返回程階段，尤其是4月16日大甲媽回宮當天，兩段人馬在清水、沙鹿一帶相逢的機率非常高。不少信徒也紛紛在大甲媽、白沙屯媽臉書留言，笑呼「期待女神相逢」。

▼白沙屯媽祖徒步遶境盛事，每年吸引上萬信徒朝聖。（圖／白沙屯拱天宮，下同）

▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／白沙屯媽祖）

▼同一天遶境！大甲媽、白沙屯媽擲筊擇期同時起駕。

▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／白沙屯媽祖）

▲▼二大女神「百年難得相遇」！大甲媽、白沙屯媽同時起駕遶境　廟方一句神化解。（圖／白沙屯媽祖）

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關鍵字：大甲媽祖,白沙屯媽祖,大甲鎮瀾宮,白沙屯媽祖,通霄,女神,遶境,拱天宮

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