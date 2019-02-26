偵破街頭殺人案　黃偉哲頒獎慰勉有功員警

▲台南市長黃偉哲親赴警六分局，慰勉破獲街頭殺人案有功員警，表達對台南市警方的肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2月22日晚上6時許，在大林國宅前發生街頭砍人案，引發社會震驚，台南市警六分局徹夜追緝，6小時內鎖定嫌犯身分，迅速逮獲女嫌林女破案，台南市長黃偉哲親赴警六分局慰勉有功員警，黃偉哲強調：「治安經費絕對不能省！」，對員警表示肯定。

警六分局於案發後立即成立專案小組，投入全面警力，並結合警局鑑識中心、刑警大隊全力偵辦。黃宗仁局長深夜親赴派出所坐鎮指揮，與第一線同仁並肩作戰。尤其本案震驚全國，若不儘速偵破，極易引發民眾恐慌，但現場線索薄弱，警方備受考驗，卻能在6小時內確認犯嫌身分、掌握其行蹤，火速偵破，穩定民心，實在難能可貴。黃偉哲市長對黃宗仁局長與及所屬南警團隊都表示高度肯定。

台南市警局長黃宗仁表示，這件駭人聽聞的街頭殺人案，凌晨破曉前若不破案，會造成全國恐慌，他看同仁拼命地四處調監視器，等於向老天搶時間，從此次案件，讓他見識到第六分局的團隊戰力和凝聚力。

黃偉哲市長最後以電影「捍衛戰士」比擬，他說市警局有超強的「治安戰技」和辦案技巧，而警方所需的裝備工具，市府一定會全力支持。黃偉哲強調：「治安經費絕對不能省！」。他相信在市警局全體人員的齊心努力下，一定有信心可以給台南市民安居樂業的治安環境。