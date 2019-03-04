港區人大代表談粵港澳展望　林龍安：香港應向台灣展示一國兩制好處

▲港區全國人大代表林龍安。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會3日登場，各地政協委員、人大代表陸續抵達北京參加會議。針對粵港澳大灣區的發展和建設，港區全國人大代表、禹洲集團董事局主席林龍安接受《中評社》採訪時，分享對於改革開放40年的個人感受，以及如何解決香港的房屋問題。他指稱，改革開放40年讓香港與大陸的發展相輔相成，香港要以自身的經驗「向台灣展示一國兩制的好處」，粵港澳三方還需創造更多有利條件消除彼此的無形區隔。

林龍安表示，2018年中央出台很多有利民生、經濟的政策，包括支持民營企業發展，支持港澳居民主動融入粵港澳大灣區、接受港澳台居民申請居住證等，這些都體現出國家對國民的關愛、從不同層面提升全國的經濟發展，「我今年主要也是比較關注經濟、民生兩方面的問題，特別是2018年世界的貿易保護主義抬頭，我們要想一切可行的方法去協助國家發展跨境貿易。」他還說，香港是多國多地區首選的商貿國際總部及世界的貿易中心、金融中心，今年會在兩會中「提到內地可以如何透過香港獨立稅區去發展揮國家所需、香港所長」。

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

林龍安透露，自己剛當選香港中華出入口商會會長，會更加關注如何推動深化香港、大陸和世界各地的貿易往來，並且利用香港的特殊地位優勢，通過多邊、區域性和雙邊途徑推動進出口貿易，將致力遏止貿易保護主義蔓延。他還表示，將會關注社會民生議題，例如簡化港人在大陸交稅的問題。

林龍安也分享對改革開放的個人感受。他提到，香港一直扮演大陸與國際社會連接的橋樑角色，目前後者有8成的投資來自香港，尤其在珠三角地區特別明顯，「內地在40年的時間，完成其他發達國家用上百年走完的現代化道路，香港功不可沒。在改革開放的進程中，香港一直發揮自己所長，配合國家所需。」

▼粵港澳大灣區覆蓋城市區域圖。（圖／翻攝《百度百科》）

林龍安強調，香港人以前到大陸就業受到很多限制，如今已能看到國家和地方政府陸續出台一系列政策，例如允許港澳同胞享受大陸的住房公積金政策、取消港澳人員在大陸工作就業證等，這些都在優化港澳人士在大陸就業的環境，至於高鐡香港段和港珠澳大橋的開通等「相信都是40年改革開放的成果。」

香港在一國兩制方面能提供台灣哪些借鑒？林龍安認為，一國兩制的設計「本來是為了解決台灣問題」，但「率先在香港落實」，目前已取得舉世公認的成就，足以為台灣回歸大陸、實現國家統一提供示範。他還說，香港在堅守一國的前提下「保持原有的社會制度和生活方式」，同樣擁有行政權、立法權和司法權，回歸後在法治、民主和自由方面「也比英國管治時期多得多、好得多」，因此「香港有責任和義務向台灣展示一國兩制的好處」。