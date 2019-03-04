華為遭美歐控竊密　張業遂批：對華「國家情報法」斷章取義

▲大陸通過國家情報法後，華為等企業在海外遭指控有竊密疑慮。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

美方因擔心情報遭竊，邀請歐洲國家一同抵制華為的議題在兩會上被擺上檯面，對此2019全國人大發言人張業遂今天在記者會上，痛批外界不應對華國家情報法「斷章取義」，強調中方從未要求企業在海外進行違法行動。

事實上，加拿大日前正式啟動「引渡華為公主孟晚舟」程序，引發市場熱議，也讓美方對華為的「竊密疑慮」爭議在兩會上引爆話題。在4日舉辦的第十三屆全國人大二次會議記者會上，張業遂就相關議題，回答記者提問，並解釋中國國家情報法中，機構、組織和公民在安全問題上要配合政府的規定。

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

張業遂指出， 2017年全國人大常委會通過的國家情報法，是根據中華人民共和國憲法所製定的法律，主要目的是加強和保障中國的國家情報工作，維護中國的國家安全和利益，不是為了侵害他國的安全利益。

他強調，以立法形式維護國家安全是國際通行做法，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。同時，國家情報法不僅規定了組織和公民依法支持、協助和配合國家情報工作的義務，同時也規定了國家情報工作應當依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益的義務。「我想對這一點應該全面準確地解讀，不應該斷章取義」。

張業遂表示，中國一貫鼓勵和倡導企業在海外經營中嚴格遵守當地的法律法規，從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。他批評，美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。

▼大陸全國人大常委會2017年通過《國家情報法》。（圖／CFP）