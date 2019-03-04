AI成各國重要戰略　張業遂：中國將加速發展並立法保障個資

▲第十三屆全國人大第二次會議發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

記者丘秝榕、陳政錄／北京－台北聯合報導

在科技、網路高速發展的背景下，人工智能成為各國重視的開發項目。大陸全國第十三屆全國人大二次會議前記者會上，發言人張業遂指出，中國將「大力促進人工智能技術的發展和應用」，立法加強前瞻性預防和約束引導，確保安全可控，在創新發展的同時，提供個人資訊的安全保障。

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長；並舉行新聞發布會，由發言人回應提問。

針對「人工智能雙刃劍」的疑慮，張業遂指出，「人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，一些國家已將人工智能上升為國家重大發展戰略」。「人工智能技術的應用具有不確定性，會給人類社會帶來法律關係、道德倫理、社會治理等方面的新挑戰」。

在這樣的背景下，「一方面要大力促進人工智能技術的發展和應用，另一方面要加強前瞻性預防和約束引導，確保安全可控」，張業遂說，「全國人大常委會已將一些與人工智能密切相關的立法項目，如數字安全法、個人信息保護法和修改科學技術進步法等，列入本屆五年的立法規劃」，「同時把人工智能方面立法列入抓緊研究項目，圍繞相關法律問題進行深入的調查論證，努力使人工智能創新發展，努力為人工智能的創新發展提供有力的法治保障」。

▲中國國務院總理李克強。（圖／中新社）

根據了解，十三屆全國人大實有代表2975名，目前已有2956名代表向大會報到，大會的各項準備工作已全部就緒，通過了大會議程，選舉了由176人組成的大會主席團，選出全國人大副委員長王晨為大會秘書長，這次大會共有八項議程，將舉行四次全體會議，3月5日上午將舉行開幕會，由國務院總理李克強發表政府工作報告。