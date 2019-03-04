不惜自傷也要針對中國？　加拿大學者：美國意在維持超然地位

▲ 中美貿易談判。（圖／達志影像／美聯社，下同）



大陸中心／綜合報導

中美貿易戰「休兵期」3月1日到期，未來發展仍存在變數。加拿大卡普蘭諾大學經濟學教授肯默克（Ken Moak）在《亞洲時報》發表社評稱，地緣政治和地緣經濟邏輯顯示「中美應該結束貿易戰」，但事實上「根本就不應該開打」，報復性質的關稅戰除了損害兩國利益，也損害其他處於美國主導的全球供應鏈中的國家，然而美方決策層更在意的是如何維持美國的超然地位，而不是維護國家和民眾的利益。

社評指出，如果川普針對額外2500億美元的中國對美國出口商品徵收25%關稅，將影響美國200萬個工作崗位；貿易戰已促使美方的GDP下降0.37%，損失大約95萬個工作崗位，年均實際家庭收入也下降900美元。社評提到，由於多數中國出口到美國的產品「其實是美國企業在中國製造的」，美方的做法「實際上是對美國中間和最終產品徵稅」，因此造成經濟損失並不奇怪。

社評說，中國面對貿易戰「也不是毫髮無傷」，例如GDP增速已從2017年的6.8%下降至2018年的6.6%，尤其關稅增加也帶動市場經濟的悲觀心理，這體現在房地產開發量萎縮、工廠出現裁員甚至關停等現象；由於日、韓的經濟與中、美的經濟過從甚密，這兩個國家也連帶受到影響。

▼大陸國家主席習近平和美國總統川普。



社評認為，鑒於以上各種原因，中美自然有停止貿易戰的理由，而中方在這個問題「採取積極姿態」，在市場准入領域「也比美國更開放」，例如願意購買大幅增加美國產品進口數量，來幫助美方降低貿易逆差。

社評話鋒一轉表示，以國家安全為由阻止中國在美國投資「已經成為川普政府和美國國會的常態」，儘管美方清楚貿易戰的後果，對中國的指控多半為撲風捉影，但卻執意發動貿易戰，背後動機包括企圖維持自身的超然地位、迫使中方放棄「中國製造2025」。

社評直言，美國渴望在二戰後的全球經濟和地緣政治體系中佔據主導地位，例如在1944年布列敦森林會議（Bretton Woods Conference）上，美國代表懷特（Harry Dexter White）就曾堅持讓美元成為全球儲備貨幣，並且要求國際貨幣基金組織和世界銀行接受美國控制；例如在擬定《關貿總協定》（GATT）時，有關削減關稅的規則實際上就是由美國人所制定。

▼中美關係。



肯默克指稱，對美國而言，崛起的中國是比當年的蘇聯「更大的威脅」，因為在經濟、軍事和科技發達程度上幾乎就快平起平坐，儘管在軍力方面稍有不足，仍有能力對美國人的生命和財產造成威脅。由於美國的政治和安全建制派不會允許中國在經濟、軍事、科技上挑戰美國的超然地位，美方因此重新使出地緣政治伎倆，在東亞製造緊張局勢，例如操縱台灣問題，其中包括通過立法解禁高級官員訪台，允許與台灣展開軍事交流。

肯默克提到，在貿易戰的氛圍下，能讓美國滿意的貿易協定「只能是中國放棄『中國製造2025』」，但中方幾乎不可能放棄這個計畫，因為這會導致中國永遠落後於美國；尤其這項要求還涉及治外法權，美國實際上就是要求中國讓渡主權，這也是中方不會也答應的部分。

肯默克總結表示，美國應該退一步，並與中國協調停止貿易戰，因為貿易戰對兩國乃至世界經濟都會造成破壞，但美方的決策層「更在意的是如何維持美國的超然地位」，而不是維護國家和民眾的利益，因此中美可能暫時難以達成協議、停止貿易戰，即便達成協定「恐怕也很難持續下去」。