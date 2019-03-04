網易丁磊政協提案關心教育　預測區塊鏈3年內突飛猛進

▲網易董事局主席兼首席執行官丁磊。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德、曾俊豪／北京 – 台北綜合報導

大陸網路界龍頭之一的網易首席執行官丁磊，今年以政協委員身份出席13屆全國政協第2次會議。丁磊除到場參加，也準備多項提案，主要以網路資訊的精品化建設及藉由網路精準扶貧的民生相關議題為主。對於向大會提出的提案內容方向，丁磊表示，「我比較關注中小學精品教育、慢性病的防控和食品安全」。

《網易新聞》報導，丁磊本屆提案特別關心教育問題，以自身求學情況背景為例，他表示，小學5年間換了3所不同的學校，「而我上的中學，此前20年是沒人考上過大學的，你想我的壓力有多大？」。丁磊強調，網路會改變此一狀況。

▲丁磊表示，會用遊戲的手段在教育方面做出探索。（圖／翻攝爐石傳說官網）

他提到，政協小組討論中有委員提及配備鄉村教師問題。他認為，應該透過技術手段讓全國各地中小學生像大城市學生一樣獲得學習的機會，「現在的教育模式還很傳統，應該有更多的互動和創新」。

對於透過網路遊戲促進青少年教育，丁磊也提出相關的建議。他表示，英國教育科技展(BETT)中一個展覽區塊就是教育類的小遊戲，「一個德國公司開發的《小魚回家》，是專門鍛煉七八歲兒童的邏輯判斷能力」。他並提到，會繼續用遊戲的手段在教育技術方面做出探索，遊戲只是教育技術實現的一個手段。

▲丁磊預測區塊鏈會在3年內突飛猛進。（圖／CFP）

對於近年科技市場最受矚目的區塊鏈，他認為，不要把區塊鏈技術想成比特幣，比特幣只是區塊鏈應用的一種場景，應用到加密貨幣裡，區塊鏈本身很多應用都會改變我們生活的現狀，會在3年內突飛猛進。

