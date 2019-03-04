時速200公里！　陸首列商用磁浮3.0版列車明年初下線

▲大陸高速磁浮列車模型。（圖／翻攝自青島新聞網）



大陸中心／綜合報導

大陸全國人大代表、中車株洲電力機車有限公司董事長周清和透露，大陸首列商用磁浮3.0版列車正在加緊研製，計劃2020年初下線。據了解，中方目前自主研制的商用磁浮項目覆蓋時速100公里、160公里、200公里的多品種列車，周清和提到的列車設計時速為200公里。

周清和指出，時速200公里磁浮交通項目由中車株洲電力機車有限公司牽頭，組織國內20多家科研、企事業單位聯合研發；磁浮3.0版列車採用非接觸感應供電取代有接觸供電軌，牽引電機從原有短定子異步電機變為長定子同步電機，牽引逆變器也從車身底部轉換至地面電站，能夠實現無人駕駛。

▼長沙磁浮快線。（圖／達志影像）

周清和強調，商用磁浮3.0版列車相比1.0版（時速100公里）和2.0版（時速160公里）在技術上有全新突破，通過車地無線通信、在線狀態監測、大數據分析等技術，可以實時診斷車輛、軌道、供電等多方面的故障，確保無人駕駛安全可靠。

根據此前報導，長沙磁浮快線列車於2016年5月上線運營，該列車被業界稱為大陸商用磁浮1.0版列車。磁浮2.0版列車則於2018年6月在株洲市完工，該列車相較1.0版引功率提升30%，懸浮能力提升6噸，載客量由363人提升至500人，同時也是目前全球時速最快的短定子磁浮列車。

▼大陸首列商用磁浮2.0版列車 。（圖／翻攝自新華社）

