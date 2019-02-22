Hello Kitty 45週年「限量夢幻逸品」來了！康是美滿388元就能加購

▲康是美推出Hello Kitty45週年限量加購商品系列活動。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

Hello Kitty粉絲注意！為歡慶Hello Kitty45歲，自今年起全球各大品牌和通路爭相展開相關聯名慶祝活動。其中，康是美自2月27日起，也將推出Hello Kitty45週年限量加購商品系列，預計又將帶動一波粉絲換購熱潮。

康是美於今年一月即推出以Hello Kitty45週年慶設計的福袋活動，並於短短2周內就創下1萬個福袋全數完銷的佳績，顯示Hello Kitty魅力強大。因此，康是美再度推出限量商品加購活動，總共有10項商品讓消費者換購，加購價介於129元至799元間。

康是美表示，除了第一波推出的四項商品外，自3月13日起將再推出第二波商品，包含偷閒午茶組、貪吃便當盒、週年派對浴巾等三項；以及自3月20日起推出的第三波活動，總共加起來有10項商品，每款都是限量。單次購物滿388元即可加購1個、滿776元即可加購2個。

另外，全聯則自2/15起推出5款嚕嚕米悠遊生活點換購商品，包括琺瑯馬克杯、琺瑯圓盤、附蓋調理鍋、笛音燒水壺等，最低只要用福利點加購價2折起價格就能換購。

全聯指出，嚕嚕米琺瑯悠遊生活點換購商品才開賣三天總銷量已破萬件，不到一週已賣出超過18,000件，其中嚕嚕米琺瑯商品預購已全部完銷。為回饋等待已久的消費者，目前已緊急向日本原廠追加約1萬件，於2/22起開放給民眾預購。