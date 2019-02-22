超商冰拿鐵漲5元「50→55」！全家解釋原因：奶量增加10％

▲全家將調漲冰拿鐵系列價格。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

小確幸又沒了！全家便利商店傳出要調漲冰拿鐵系列價格，四款品項通通調漲5元。對此，業者回應證實消息，並解釋主要是因奶量增加10%，所以才調漲冰拿鐵系列價格。

根據調查指出，在購買咖啡的通路選擇上，有超過8成的人會在超商購買現煮咖啡，許多人仍以便利商店佔最大宗，粗估國內四大超商一年至少可賣出5億杯咖啡。其中，光是小7跟全家加起來，一年合計銷量約可賣出超過4.2億杯。

不過，現在全家將要調漲四款冰拿鐵價格，分別調漲5元。冰拿鐵大杯原本50元，調漲後變55元；冰重烘焙拿鐵大杯50元，調漲後變55元；冰焦糖拿鐵大杯55元，調漲5元後變60元；冰烤栗子拿鐵大杯55元，調漲5元後變60元。漲幅達9至10％。

全家指出，2/27起冰拿鐵系列價格將調整，主要在於奶量增加10%，喝起來奶香更加濃郁順口。另外也同步推出中杯冰拿鐵，售價45元，以滿足不同消費者需求。至於熱拿鐵是否也會跟著調漲，業者則回應，目前沒有此計劃。

至於其他三家超商業者是否跟著調漲咖啡價格，小7、萊爾富以及OK皆表示，目前現煮咖啡沒有調漲計畫。其中，值得一提的是，全家的大杯冰拿鐵價格原本就比其他三家超商價格低，因此這次調漲5元，等於四大超商的大杯冰拿鐵都是55元，而中杯冰拿鐵則為45元。