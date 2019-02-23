好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：ㄧ口氣吃3杯！

▲每到假日，好市多總是擠滿購物人潮。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，便宜好用是多數消費者心中的印象，儘管得繳交年費才能購物，民眾依然趨之若鶩。而最近好市多又出現一款懶人神物被網友激推，其為已經剝好皮的紅葡萄柚杯，更有網友說可以一口氣吃掉2～3杯。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，想買好市多的紅葡萄柚杯想很久了，但以前都因為價格太高遲遲買不下手，但現在剛好有特價所以二話不說立馬搬了一箱回家品嚐，沒想到吃起來卻意外美味。

網友大推說，「一打開～杯內滿滿的新鮮葡萄柚，而且皮膜處理得很乾淨，吃起來不會苦澀，對於懶人來說，要吃超方便的。本來還擔心12杯會吃不完，結果三人就解決掉三杯了。」從分享的照片中可看到，這款紅葡萄柚杯產地來自墨西哥，且果肉十分新鮮。

這款紅葡萄柚杯平常售價要499元，目前特價447元，等於一盒12杯的話每杯售價約37元。而其他網友看完這篇分享文也紛紛回應這款紅葡萄柚杯很好吃，「好吃，雖然貴些，就是圖方便」、「這個超好吃」、「想買了」、「這個超級好吃的！但因為ㄧ口氣都要吃掉2、3杯覺得好傷很少買」。

其中，還有網友擔心吃起來會很酸很甜，對此，原PO則回應說，「不會，湯汁會甜，果肉跟湯汁一起吃剛好。」另外還有網友說，「這個加氣泡水非常搭」、「這個好吃！有時候沙拉配菜我都會拿來擺盤，好看又好吃！」