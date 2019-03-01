小7店長「太太過世」沒24小時營業　遭求償1700萬！

圖文／鏡週刊

日本大阪一家7-ELEVEn加盟店，由於過去一起在店裡幫忙的太太不幸過世，負責人提高時薪仍找不到足夠人手，連日工作超過16小時不堪負荷的他，擅自將營業時間調整凌晨1點到6點打烊，不久便收到總部要求恢復營業時間，否則將解約，並要求賠償違約金1700萬日圓（約新台幣480萬元）。

據《朝日新聞》報導，該名57歲的7-ELEVEn加盟店負責人由於妻子過世，提高時薪仍找不到充足人手的情況下，連續多天工作超過16小時的他，自2月1日起，自行將營業時間改為一天19小時。

然而，日本7-ELEVEn與加盟店的契約中有明定，「在未透過書面達成特殊共識的前提下，不允許門市的營業時間未滿24小時。」位於辦公大樓內門市可除外。該加盟店負責人不久便收到總部告知，如不恢復營業時間將解約，並要求賠償違約金1700日圓（約新台幣480萬元）。此事引起多家7-ELEVEn加盟店反彈聲援，與總部對立。

自上（2）月27日起，各地負責人向總部提出欲針對營業時間進行團體協商。便利商店加盟店工會控訴，門市負責人的工作時間以勞工標準來看，「長到可達被認定是過勞死程度」，呼籲總部認真思考是要珍惜人命，還是重視連鎖店形象。申訴中也主張，「若是具有無論什麼情況下都必續持續24小時營業的非人道規定，那麼契約本身就應該被判定為無效」。

對此爭議，日本7-ELEVEn的公關表示，「未能與負責人取得適當的溝通。今後將會進行充分討論，為了使門市能作為社區不可或缺的存在，繼續24小時營業，總部也會提供協助以整頓店內態勢。」

然而，該大阪加盟店的負責人並不認同。他表示，提高時薪也有極限，如果為了維持24小時，連日工作十幾個小時，他遲早會病倒，人事成本是由加盟店負擔，為了維持24小時營業，夜間開店也只會造成虧損。



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