快訊／最烏龍擄人！內湖7車20多人強擄　超商店員被丟包：抓錯啦

▲內湖區麗山街3日清晨發生一起疑似烏龍擄人案。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

今天3日清晨5時許，台北市內湖區發生一起離譜的烏龍擄人案件，這場烏龍擄人案的歹徒人數約有20人左右，歹徒開車到內湖區麗山街的全家便利商店，暴力拖走包含店員在內的兩名男子，隨後載到新北市中和區丟包，警方目前正循線調閱監視器收網抓人，希望能釐清這起離奇擄人案的真正原因。

▲監視器畫面錄下這起離譜的擄人過程。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，被擄走的包含麗山街全家便利商店的侯姓店員（25歲）和店內一名章姓男子（22歲）兩人並未受傷，獲釋後向警方表示，他們怎麼被鎖定抓走的「根本抓錯人，根本莫名其妙！」但警方對被害人說法存疑，目前正循線緝兇釐清真相。

警方表示：獲報到場時已無現場，訪查現場民眾，得知該超商大夜班侯姓店員（83年次）與章姓友人（86年次）等2人遭人帶上車駛離，警方立即調閱周邊監視器畫面，目前鎖定7部涉案車輛。

2名被害人約在3日早上8點獲釋，警方說：被害人事後接受警方查訪，表示兩人疑似遭歹徒誤認為仇家，才糾眾至該址將他帶上車談判，對方發現認錯人後，便將2名被害人丟包在新北市中和區，警方將朝妨害自由及恐嚇等罪嫌，積極追緝這些魯莽擄錯人的烏龍歹徒。

