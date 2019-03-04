春遊補助擬「住星級旅館再省500」！一般旅館憂被排擠：不然關門好了

▲春遊補助方案爭議不斷，一般旅館怒斥加碼補助星級旅館、好客民宿相當不公平。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

春遊補助加碼恐生變？交通部長林佳龍日前透露，新推出的春遊補助方案除了每人基本補助500元住宿費外，若入住星級旅館、好客民宿等再加碼500元，引起正反聲浪，一般旅館怒喊「不公平」、「不然關門好了」，傳出林已要求觀光局重新研究，原先擬定好的方案恐生變。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南氣憤表示，全台星級旅館僅近400間，一般旅館卻高達4000間，「圖利特定業者我們當然會不爽」，認為這是相當不公平的政策，大家繳的稅都一樣，政府應該一視同仁，讓每個業者都能公平去爭取客源。

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張榮南認為，一般旅館若真僅能補助500元，星級旅館卻可補助1000元，會造成排擠效應，更撕裂台灣觀光產業，「不然一般旅館關門好了」，透露今晚將當面表達反對意見，若政策一意孤行，不排除開記者會持續抗議。

▲一般旅館業者認為若政府執意加碼補助星級旅館，「不然關門好了」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

就觀光局春遊補助獨厚星級旅館和好客民宿，引發一般旅館業者不滿，台灣好客協會理事長黃秀惠無奈，她覺得觀光局這個想法很好，全台好客民宿有1000間，是台灣特有品牌，當提升服務跟住宿品質後，獲得加碼補助是很正常的，「應該要鼓勵這些努力經營的人」，強調這是他們的驕傲。

黃秀惠進一步表示，好的政策應該要一起支持，「討糖吃、說風涼話」都不可取，不應該對自己沒利就跳腳，另外她也透露，星級旅館要花很多錢去認證，比起好客民宿更難，要業者自己出錢，認為加碼補助很合理，「歡迎他們（只一般旅宿）加入好客民宿」，希望交通部可以維持原案，給業者鼓勵跟認同。

▲林佳龍辦公室透露，方案本來就還在溝通階段。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，林佳龍辦公室回應，目前方案均尚於與各界溝通階段，今晚觀光局會舉行與相關業者之座談會，將持續溝通，定案後將盡快舉行正式記者會對外說明。

觀光局規劃在4月推出春遊補助方案，交通部長林佳龍透露最新春遊補助方案，每人基礎是500元，但其實是「500+500」，不分年齡、不分縣市，每人基礎是500元，但若住星級旅館、企業組團招待員工，或青年赴離島旅遊、搭台鐵高鐵及地方另外提案等5種情況，都會再另外再加碼500元。

觀光局指出，春遊方案是政府為延續暖冬及擴大暖冬所帶動產業發展成效，並結合縣市政府依其在地資源特色與產業及觀光發展需求，提出適合在地之旅遊方案。觀光局已於2月23日與地方政府就方案內容討論，並將於3月4日與旅遊業界代表溝通說明，全案內容目前尚未定案，預定3月5日正式對外說明。