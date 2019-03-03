斥資1500萬！打造中角灣成國際級衝浪基地　侯林聯手拚10月完工

▲交通部會同新北市政府及體育署視察中角灣，拼打造國際級衝浪基地願景。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

行政院長蘇貞昌及新北市長候友宜上任後，承諾聯手打造中角灣衝浪基地，為展現高效率，今（3）日交通部長林佳龍便邀請侯及觀光局赴現場會勘，林透露衝浪中心體育署將全額補助1500萬元，希望最快10月，或是年底前就能達到打造國際級衝浪基地願景。

本次視察由觀光局張錫聰副局長及所屬北海岸及觀音山國家風景區管理處張振乾處長簡報說明各相關單位研議與合作的遊憩環境設施，並為推廣衝浪及水上運動，中央與地方攜手全力為打造國際級衝浪基地而努力。

請繼續往下閱讀...

林佳龍部長聽取簡報後提示中角灣遊憩環境及未來規劃內容及期程，並實地視察海灘水域、遊憩及服務設施，當天雖然飄起毛毛細雨，但不減衝浪及SUP選手及玩家從事水域活動的興致，林部長與衝浪運動協會余理事長、在地衝浪業者、選手及玩家們熱情互動並討論未來願景。

▲交通部長林佳龍透露衝浪中心體育署全額補助1500萬元，希望最快10月能完成目標。（圖／觀光局提供）

此外，北觀處新採購之沙灘清理車組當天上工啟用，進行清除中角灣海漂垃圾作業，據北觀處表示該車組每個月可取代60人次清潔人力，每年可節省約新台幣120萬元清潔費，有助於縮短清潔工時、提升清潔效率及遊客遊憩品質，達到服務民眾「人本交通」的政策目標。

林佳龍部長表示，交通部以安全、效率、品質及綠色等四面向作為施政主軸，行政院蘇院長所指示協助衝浪運動產業及地方發展，交通部積極落實推動，惟打造中角灣為國際衝浪勝地，需中央與地方共同合作，體育署完成衝浪中心的新建、觀光局建置周邊公共服務設施及遊客中心，另該基地面臨無聯外計畫道路僅有緊急救難通道，需辦理都市計劃分區變更及後續用地徵收及闢建等，尚須新北市政府主政辦理始能圓滿達成任務。

本次視察圓滿順利完成，交通部與新北市政府、教育部體育署等各單位決心攜手合作打造中角灣為國際級衝浪基地，以迎接2020東京奧運將衝浪列為比賽項目；現場金山區居民為維護美麗沙灘，也於假期中主動來淨灘，期盼衝浪活動及衝浪基地能迎接更多國內外遊客，為當地帶來商機及發展，帶動在地水域遊憩觀光發展。