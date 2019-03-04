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「我屏東我驕傲！」連柯P也認輸...「三要素」打造史上最美燈會

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▲▼台灣燈會intel無人機秀超震撼　往返8個月才敲定 背後有洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今年的台灣燈會讓人眼睛為之一亮，其中intel無人機秀更是震撼人心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

突發中心／綜合報導

為期共13日的台灣燈會，3日晚間在屏東大鵬灣畫下圓滿句點！這場被國內外評為「史上最美」的燈會，加上試營運的4天，締造逾1千3百多萬人次的參觀潮，就連台北市長柯文哲都認輸，大讚屏東燈會辦的比台北燈會好。外界分析，本屆燈會讓人眼睛為之一亮有3個主因，其一，無人機演出引起轟動；其二，以海洋保育為主題的「珊瑚之心」獲得國際設計大獎提名；其三則是激起在地認同，「我屏東，我驕傲！」成了超夯用語。

今年適逢台灣燈會30周年，主辦的屏東縣政府有別於以往幾屆燈會，不將燈區設置在交通便捷的高鐵或台鐵車站附近，而是設置在地點偏遠的東港大鵬灣，民眾搭乘台鐵到了潮州或是林邊站後，還要再搭乘40分鐘的接駁車才能到達目的地，相當不便。

▲▼台灣燈會intel無人機秀超震撼　往返8個月才敲定 背後有洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會intel無人機秀往返8個月才敲定。（圖／記者陳崑福翻攝）

在外界都不看好的情況下，縣政府以及觀光局仍努力行銷，拉抬聲勢。2月15日試營運首日，300架Intel Technology無人機在大鵬灣上露臉，陸續秀出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等圖案，以及「屏東」、「Taiwan」字樣，成為燈會亮點，撼動在場民眾的心，這一炮更打響了台灣燈會。

Intel Technology無人機燈光秀曾在世界各地展演，2018年更在韓國平昌奧運中秀出奧運五環。屏東縣政府從去年4月便開始與Intel公司接洽，但由於對方相當忙碌，一度沒有下文，幸好經美國在台協會幫忙溝通、聯繫，才讓此案露出曙光，台灣民眾得以一睹無人機燈光秀的風采。

▲▼2019台灣燈會海底世界燈區「珊瑚之心」作品榮獲義大利國際設計大獎提名。（圖／觀光局提供）

▲▼2019台灣燈會海底世界燈區「珊瑚之心」作品榮獲義大利國際設計大獎提名。（圖／觀光局提供）

▲▼2019台灣燈會海底世界燈區「珊瑚之心」作品榮獲義大利國際設計大獎提名。（圖／觀光局提供）

另外，在大鵬灣海底世界燈區裡的「珊瑚之心」，以海洋保育的概念設計，裝置上更設置「珊瑚脆弱請勿移動」的按鈕，按下後珊瑚會瞬間「白化」，代表人類對海洋生態造成的傷害，期待喚醒民眾愛護海洋環境的觀念。而這個作品也獲義大利A’Design Award設計大獎「照明裝置藝術組（A' Lighting Products and Projects Design Award ）」入圍提名，獲得國際間肯定。

不僅如此，在地人的認同也是燈會成功的要素之一，網路上出現「史上最美台灣燈會」等好評，屏東在地鄉親更頻頻在網路上留言「我屏東，我驕傲」，意外成為網路流行用語，除了網路留言外，在地人更訴諸行動，在接駁車數量無法消化龐大觀光人潮時，提供免費接駁，或是開放廠房讓遊客停車，並表示「我們不收費，只收一句謝謝」，讓遊客超暖心。

▲▼自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁）

▲▼民眾自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁）

▲▼自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁）

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關鍵字：台灣燈會,屏東,柯文哲,史上最美,無人機,珊瑚之心

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