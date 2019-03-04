柯P機場坐地上　羅致政：外交部安排不到貴賓室？沒提供充電器？

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲日前出訪以色列時，一張在當地機場席地而坐充電照片惹議。民進黨立委羅致政4日在立法院外交及國防委員會質詢時，向外交部長吳釗燮表示，如果代表處沒有人到場協助，安排不到貴賓室，讓首都市長坐在地上，是外交部失職，要求懲處代表。

對於柯文哲在以色列機場席地而坐充電的照片，引來許多台北市議員議論，批評「假仙」、「演很大」等諸多討論。對此，羅致政上午在立法院外交及國防委員會質詢時，也談及城市外交的相關議題。

▲民進黨立委羅致政。（圖／資料照）



羅致政拿出柯文哲坐在以色列機場地上的照片，詢問吳釗燮，「外交部有沒有替市長安排禮遇通關？」外交部回應有的，而「有沒有代表在現場？有沒有陪同？有沒有陪？」外交部強調，有人到機場陪同，可以到登機門口，不過在機場裡有分很多層次。

羅致政接著說，「代表處沒有辦法安排一個貴賓室嗎？跟以色列關係連一個貴賓室都安排不到，讓首都市長坐在地上，外交部失職，代表要檢討一下，還是有邀請他他不願意去，部長可不可以了解一下」。

羅致政接著說，如果代表處連貴賓室都安排不到，那要求懲處代表，如果代表說，有邀請市長到貴賓室，他回說「不要我要坐地上」，那就算了；要求先了解代表處有沒有人在現場，還是代表處沒有隨身充電器讓市長用，「有沒有人太做作、太ㄍㄟ掰都不是我的重點，想了解外交部在這次城市外交安排上，有沒有做到應做的責任，不要說市長，我們國會議員都會禮遇通關，甚至有貴賓室，竟然我們跟以色列關係壞到首都市長要貴賓室都沒地方坐，這當然要檢討啊。」

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者黃國霖攝）



▲台北市長柯文哲在以色列機場席地充電。（圖／取自臉書）

