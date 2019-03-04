屏東燈會1339萬人「謾罵→鼓勵」！幕後英雄爆17天血淚：謝謝大家的笑臉

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屏東燈會完美結束，內容包括Intel無人機、30萬顆蚵殼「海之女神」、海洋保育為核心主題的「珊瑚之心」成功吸引觀光，17天展期共有1339萬人次參觀，據觀光局統計是中南部史上最熱鬧的燈會之一，多數屏東人甚至高喊「我屏東我驕傲」。不過也有工作人員透露出燈會的辛酸，每天的忙碌生活，甚至有同仁拋家棄子、有男女朋友快要分手。

一名在屏東燈會的工作人員透過臉書社團「爆廢公社」貼文大喊「終於結束了」，17天的燈會是「慘不忍睹的忙碌生活」，他說，「每天都駐守在大鵬灣，過著沒日沒夜的生活，有人忘了幫兒子繳學費，有人忘了繳卡費，有人背心都沒洗過，每位同仁拋家棄子，甚至有男女朋友快要分手，這樣的生活終於結束了。」

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▲▼台灣燈會入園人數破千萬以上。（圖／記者陳崑福翻攝、潘孟安臉書）

原PO表示，屏東燈會從一開始的謾罵，一直到後來大家的正面鼓勵，讓他萬般感謝大家，內心也相當激動，「沒有經歷過真的不知道心酸，一開始的人潮疏散，由於經驗不足造成民眾的不便，但是，我們不斷檢討及改進，所以接駁速度一天比一天早結束，非常感謝大家的包容與體諒。」

燈會結束後，他也相當感慨，「突然，懷念著，熄燈後大家一起摸黑走回去的時侯。懷念著，辛苦的汗臭味。懷念著，大家笑臉跟我們說辛苦了。種種的懷念，就是感謝大家。歡迎大家可以把你們的燈會照片蓋樓喔！」

文章一出，超過1萬3000人按讚、990貼出燈會照片蓋樓留言：「辛苦這些工作人員與志工們的服務，謝謝你們的犧牲付出」、「令我感動又深刻的一幕」、「感謝有你們，謝謝」、「謝謝您，感謝您才有屏東的驕傲」、「這是我去過這麼多次台灣燈會裡覺得最漂亮的一次」、「謝謝全部的你們為我們呈現這麼美、這麼棒的燈會」、「讓屏東給更多人看見」、「辛苦的幕後英雄」。

▲「我屏東我驕傲！」（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會珊瑚之心。（圖／取自觀光局官網）

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）