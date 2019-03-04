最棒燈會「恆春風巢」出征丹麥　作者徵「高粱酒瓶」讓分身留台

▲台灣燈會「恆春風巢」8月獲邀丹麥參展，創作者之一楊宗熏已在臉書募集高梁大、中型空酒瓶200支，要讓分身留台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2019台灣燈會在屏東」被評為最棒台灣燈會，昨3日晚風光閉幕，其中「恆春風巢」、「屏安時光」、「竹田紀事」三座設於藝術燈區的作品，獲丹麥邀請，今年8月前往哥本哈根丹麥海事博物館等展出。但由於屏東鄉親希望「恆春風巢」能續留屏東，創作者之一楊宗熏日前已在臉書募集高梁大、中型空酒瓶200支，要讓分身留台，獲網友熱情回應。



「恆春風巢」是屏東藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund 共同創作，將破壞恆春半島植物生態的銀合歡木，轉化成木雕燈座，再利用玻璃瓶的透光性，融合成象徵迎接遊子返鄉的明燈，由於每個瓶身上都有當地住民的簽名，象徵住民記憶與祝福，具有強烈故事及本土性。

請繼續往下閱讀...

「恆春風巢」使用了2800個啤酒瓶、大量的銀合歡木料，而今年8月至丹麥根本哈根展覽後，讓居民感到很遺憾，楊宗熏因此決定再做一個「分身」，讓「恆春風巢」繼續留在台灣。

楊宗熏日前已在《臉書》向親友募集酒瓶，「缺高梁(粱)大，中型空酒瓶200支。急用。」

有網友讚他是「恆春之光」；還有熱心提供20幾支，有人說「要拿去那裏給你」，盼望「恆春風巢」屆時風華再現。