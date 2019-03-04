台中接棒2020台灣燈會　盧秀燕：我有信心創造全新賞燈體驗！

▲台中接棒2020台灣燈會。（圖／台中市政府提供）
地方中心／台中報導
2019台灣燈會3日晚間圓滿落幕，台中市政府由副市長令狐榮達率市府團隊南下屏東舉行接燈儀式，為2020台灣燈會做準備。
台中市長盧秀燕4日透過臉書發文表示：「台中擁有得天獨厚地理環境與歷史底蘊，更進駐許多高科技精密產業，透過整合硬基礎、軟實力，陸續舉辦國際花卉博覽會、2019中台灣元宵燈會等活動。」
盧秀燕強調，「我有信心，2020台灣燈會將融合在地文化、特色產業讓大家耳目一新，創造全新的賞燈體驗！」
▲台中接棒2020台灣燈會。（圖／台中市政府提供）
地方中心／台中報導
2019台灣燈會3日晚間圓滿落幕，台中市政府由副市長令狐榮達率市府團隊南下屏東舉行接燈儀式，為2020台灣燈會做準備。
台中市長盧秀燕4日透過臉書發文表示：「台中擁有得天獨厚地理環境與歷史底蘊，更進駐許多高科技精密產業，透過整合硬基礎、軟實力，陸續舉辦國際花卉博覽會、2019中台灣元宵燈會等活動。」
盧秀燕強調，「我有信心，2020台灣燈會將融合在地文化、特色產業讓大家耳目一新，創造全新的賞燈體驗！」
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