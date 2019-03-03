議員率鄉親抗議賽道噪音　麗寶賽車場：10天後提改善計畫

▲后里百位在地居民到麗寶賽車場抗議噪音問題，業者已承諾10天後提出改善計畫。（圖／王朝坤辦公室提供）

記者陳玉／台中報導

台中麗寶國際賽車場卡丁車賽道為全台唯一獲得CIK國際認證，自2017年4月起試營運至今，吸引不少車友朝聖，但賽道產生噪音引起附近居民不滿，台中市議員王朝坤3日率百位鄉親舉牌抗議，要求業者解決問題，而中市府應依環評法第17條處罰並限期改善；麗寶賽車場強調，本場域是合法設置並合乎環評規範，除承諾10天後提出降低噪音改善計畫，也提出「3主張」：加強內控、宣導及檢測，維護居民生活品質。

▲台中麗寶國際賽車場為全台唯一獲得CIK國際認證。（資料照／麗寶提供）

王朝坤3日率鄉親高舉「錢都麗寶賺、噪音百姓擔」抗議牌，指出去年麗寶賽車場試營運，就造成月眉、眉山、太平、聯合里居民及周遭3所學校噪音問題；王朝坤表示，立委洪慈庸曾召開協調會，但事後麗寶賽車場未依協調會結論先完成隔音牆及自主監測，就開始進行賽車活動，造成附近居民極度不滿，才會發動抗議活動。

王朝坤說，麗寶現在所設置「隔音牆」，是由主管單位台中市政府所認定，但仍與民眾預期有很大的落差，在地鄉親感受不到其改善噪音的友善態度；另針對市府執行監督業務，王朝坤認為，環保局應依照環評法第17條處罰，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未改善者，得按日連續處罰，才能有效嚇阻噪音超標情事不斷發生。

▲台中市議員王朝坤今率百位居民到麗寶賽車場抗議噪音問題。（圖／王朝坤辦公室提供）

麗寶賽車場協理陳鋭宏也當場承諾，10天後將提出噪音改善計畫，並對居民意見表達給予尊重和理解，也提出「3主張」：加強內控、宣導及檢測，將從環評規範時間為基礎，縮短車輛上場時間，並透過官網、粉絲團等呼籲車友降低發車噪音，及對下場車輛都會嚴格要求噪音分貝值，並會在旁加強檢測，同時繼續增設隔音牆、種樹等強化隔音作為。

對此，中市府環保局表示，該賽車場假日會開放車友車聚，部分跑車在轉彎、直線車道產生急加速音量過大，經派員量測已有幾次違規紀錄，依違反環評累計對業者裁罰200萬元。後續將要求業者提出施作噪音防護措施等環評因應對策，將審查並要求落實。