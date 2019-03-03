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新北燈會今閉幕　連假3天飆破70萬人潮賞燈

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▲ 新北燈會今閉幕 連假3天飆破70萬人潮賞燈。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會今閉幕，連假3天飆破70萬人潮賞燈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

228連續假期，大量人潮湧入新北燈會，累計前 3天參觀人數已飆破70萬人次，尤其每天下午，近6公頃的園區滿滿賞燈人潮，美食攤商前也排滿嘗鮮民眾，各家為了拼經濟，還有人準備了比平時多5倍的備貨量，民眾賞燈也可以打牙祭，千萬要把握今日最後一天的賞燈機會。

民政局長柯慶忠表示，2019年燈會亮燈時間特別延至晚間11點，五大主題燈區不論是兩岸燈區、情人鵲橋辰光橋、3D投影的浪漫貨櫃屋，每天都有許多情侶浪漫放閃，還有大小朋友都玩瘋了的不倒翁「碰碰豬」花燈，更是歡笑聲不斷，就有小朋友每天要爸媽帶來玩，讓開展以來入園人數不斷創新高，預估至今日將可破170萬人次。

▲ 新北燈會今閉幕 連假3天飆破70萬人潮賞燈。（圖／新北市民政局提供）

還有，由台北城市科技大學資工系與格致中學共同製作的「人間有情、蓮開新北」花燈， 2座天鵝花燈在夜晚白閃動人，倒映波光粼粼水面，就像是施華洛世奇水晶一樣閃亮，不但是相當受矚目的學生作品，串搭一旁的戀愛島嶼，更是浪漫指數爆表，也成為許多民眾臉書、IG分享的畫面。

另外，假日晚上7點至9點的舞台表演，也吸引爆滿觀眾，昨日由劉福助、黃西田、向娃、張秀卿、陳隨意等知名藝人帶來的經典台語老歌，觀眾聽得如痴如醉，不覺跟著亨唱起來，現場一片熱鬧；今晚閉幕續由「五星級樂團」，帶來古典、流行、爵士樂等多首動人的中英文曲目，為新北燈會畫下完美句點。

柯慶忠說，新北燈會即將在今天閉幕，歡迎民眾把握最後一天賞燈機會。柯慶忠也提醒，因參觀燈會人潮眾多，歡迎民眾搭乘捷運至三重站，或是機場捷運A2三重站從晨光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至捷運三重站或五谷王廟站下車前往。

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關鍵字：新北,三重,燈會

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