豐原翁詭騎20km入山「鬼打牆」…手機收訊掛蛋嚇壞！果農毛爆：第3個了

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「這位阿伯不是第一個……！」台中市豐原2月28日驚傳一名86歲的謝姓老翁騎車外出、在新社山區迷途打轉了整整一夜後，才被香蕉園的果農發現；詭異的是，當警方問及謝翁為何要騎車外出、又是為何橫跨20公里來到山區？謝翁則通通稱「我也不知道為什麼……！」更令人毛骨悚然的是，發現謝翁的果農坦言，過去常有年長的老人家在這處山域中迷途，就他所知，謝翁已是近年來「第3個」。

警方調查，家住豐原的謝翁在228當天傍晚17時許獨自騎著機車外出，跨越了20公里的路程一路往東邊山區前進，最後在新社山區下坪產業道路迷失方向，家屬直到深夜都未見謝翁歸來，電話也打不通，急忙聯繫警方協尋，直到3月1日一早才接獲當地果農報案，並成功尋獲了在香蕉園內度過驚恐一夜的謝翁。

▲在山區迷途又無法對外求援的謝翁，躲在香蕉園度過驚恐一夜，直到翌日才被發現。（圖／記者李忠憲翻攝）

謝翁表示，當天自己騎著機車外出到新社山區，卻發現自己一直在原地打轉，似乎遇上了鬼打牆，不論怎麼騎就是騎不出去，機車還撞上了山壁毀損無法繼續前行，眼見四周天色越來越黑，當地人煙也相當稀少，迷途的他急忙掏出手機想聯絡家人求救，但卻發現手機竟然連一格訊號也沒有，害怕之餘只能先躲到一旁的香蕉園等待救援。

但離奇的是，警方詢問謝翁當天外出要去哪？又為何會騎到新社山區？謝翁自己也是一頭霧水，表示也不知道原因，自己就莫名其妙的外出、又莫名其妙地一路往東上山，既不知道自己要去哪，也不清楚自己做了什麼，回過神時就發現自己已在山區迷路了。

▲謝翁莫名從家中出發騎往新社山區，還在山內不停打轉，怎麼走都走不出去。（圖／東森新聞）

對於謝翁說法，警方雖然持保留態度，但家屬卻證稱，謝翁雖然已經高齡86歲，但身體依然硬朗、神智也很清楚，不太可能無緣無故外出；所幸此次謝翁雖然迷途在外度過驚險的一夜，但身上並未受傷，只是體力較為虛弱，經稍事休息後已經恢復，並無大礙。

而發現謝翁、並通報警方的果農則說，這附近地處偏遠，幾乎沒有什麼住家，他是今天準備忙農務時發現一輛陌生機車，才驚覺可能有狀況；更令他毛骨悚然的是，謝翁失蹤的當晚，家裡養的狗反常不斷「吹狗螺」，且在同一地點已經有2名長者在此迷途的先例，算上謝翁已經是第3個，懷疑可能是有「魔神仔作祟」。

▲所幸謝翁並未受傷，只是稍微受到驚嚇，身體較為虛弱，經休息後已經恢復。（圖／記者李忠憲翻攝）