侯友宜明勘查「衝浪天堂」金山中角灣　盼中央承諾盡快兌現

▲侯友宜、蘇貞昌勘查「衝浪天堂」金山中角灣。（圖／新北市新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

中央地方聯手打造「金山中角灣衝浪基地」逐漸明朗！新北市長侯友宜繼一月與行政院長蘇貞昌共同會勘後，3日將與交通部長林佳龍進行第二次實地勘查，新北市盼中央扛起更多角色。

據了解，教育部體育署已承諾「全額補助」衝浪中心，將由新北市發包興建與後續委託營運，除此之外，仍有「林務局保安林地解編」、「都市計劃分區變更」，以及最重要的「聯外道路開闢經費」與「私有土地租借或價購」等問題待解。

新北希望中央能夠承擔更多角色，由交通部北觀處（北海岸及觀音山國家風景區管理處）以「需用機關」角色，主動溝通協調，讓中角衝浪基地儘快落實。

新北市府已舉行5次跨局處會議，也與中央單位共同召開3次協調會議，侯友宜也指示全力配合中央辦理。因此包括城鄉局負責都市計畫變更，體育署提供全額經費後，新北市教育局體育處將負責發包，改善中角國小為培訓學校，興建中角灣的衝浪中心。

新北市強調，未來硬體設施完成後，也將依據政府採購法公開招標，委由專業團隊經營。有關主要計畫道路開闢部分，只要中央提撥經費後，新北市工務局也將負責後續興建事宜。

由於目前除有農委會林務局防風林解編，以及主要道路興建經費，更為棘手的部分是，主要道路會經過私有土地，涉及借用或價購，這部分極需要交通部觀光局積極協助。此外中央目標於今年10月底完成衝浪中心，新北市評估後，建議把完工期成定為今年底較為合宜。



行政院長蘇貞昌於新北市長選戰期間，曾經提出打造中角灣成為衝浪選手培訓基地，接任閣揆後，也立即於1月18日與侯友宜共同視察，並指示交通部北觀處全力配合，讓此項政見儘快落實。原本春節期間，林佳龍就有意邀侯友宜會勘，因為華航機師罷工事件，才延至3日舉行。

▲侯友宜、蘇貞昌勘查「衝浪天堂」金山中角灣。（圖／新北市新聞局提供）