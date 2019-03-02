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史上最狂台灣燈會3日閉幕！「超強卡司」搶先看　打頭陣的竟是他

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▲台灣燈會大鵬灣。（圖／屏東縣政府提供）

▲史上最狂台灣燈會3日閉幕！（圖／屏東縣政府提供）

記者曹悅華／台北報導

史上最狂台灣燈會3日閉幕！「2019台灣燈會」將3日於主燈區舉行閉幕式，交通部觀光局請到了9團國內優秀表演團體，在主燈前的燈會舞台前帶來多元化且富含台灣特色的表演，精彩可期，演出內容包括打擊樂、青春街舞、創意陣頭民俗表演、在地傑出舞團、原住民舞蹈、客家樂舞、恆春古謠等，豐富內容充分展現台灣多元族群藝術活力，錯過可惜。

觀光局說明，閉幕儀式由融合傳統與現代，西方與本土並進的「朱宗慶打擊樂團」首先開演，華麗敲響閉幕序曲，接續由「HPS舞蹈劇場」用舞蹈展現生命的熱情活力；成立至今超過十年之久的「義守大學宋江陣」，將賦予臺灣民俗陣頭技藝文化新氣象；曾代表宣傳行銷台灣的「朴子電音三太子表演藝術團」，融會貫穿各種民俗表演如電音三太子、龍獅戰鼓等炒熱年節壓軸氣氛。

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▲2019台灣燈會今18日晚預演　國際級表演氣勢磅礡▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲觀光局公布閉幕超強卡司 。（圖／記者陳崑福翻攝）

觀光局補充，由屏東縣政府評選之傑出演藝團隊「潮州華姿舞蹈團」，具體展現屏東在地文化與舞蹈藝術；族群融合展現原民力量、客家精神，「芭奈雅表演文化藝術團」、「南排灣牡丹古謠班」、「屏東客家樂舞團」，用舞蹈和歌曲綻放屏東豐富的族群生命力；最後東港在地的太陽舞團以《漁鄉歡歌》、《盛夏春謠》用澎湃舞蹈及聲音，演繹萬物因應時序更迭生生不息地務實打拼，豐富多面向的藝術文化表演讓2019台灣燈會圓滿成功。

觀光局提到，閉幕儀式中也將有眾多長官貴賓親臨現場，一起為2019台灣燈會畫下句點，屏東縣府將於儀式中正式交棒給臺中市，將台灣燈會的美好與活力延續。特別提醒參加台灣燈會閉幕典禮及觀賞表演團體的民眾，多加利用大眾運輸工具。

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關鍵字：2019台灣燈會,屏東燈會,閉幕,觀光局

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