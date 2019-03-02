找下一春！36歲單親媽嘆「對象難找」　他曝一周行程：結論就是孤老終生

▲單親媽忙孩子忙工作，大嘆找對象不易。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

婚姻中若遇到問題而分開在所難免，不少人還是願意再追求下一春。不過一位單親媽就表示，自己離婚之後的經濟生活還算穩定，但是因為工作忙，加上帶著一個孩子，找對象不是很容易；雖然享受經濟獨立，有時卻又不得不在意感情的空缺，覺得很無奈。網友們看完貼文都很鼓勵她去追求幸福，「等小孩大一點點就可以慢慢放手了」、「請爸媽幫忙顧一下，可以去聯誼看看」。

一位女網友在mobile01上發文，她表示因為與前夫個性不合，雖然無奈但還是好聚好散。離婚後她獨自扶養一位孩子，雖然打拚得很辛苦，但還好有份不錯的工作，娘家也很照顧她、當她的後援，這幾年努力下來，也為家人和自己掙了一房一車。

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目前36歲的她表示，雖然經濟上很穩定，但是多年單身下來，心裡還是有一塊空白，「曾想過也許未來可以找個對象，但是工作和小孩幾乎佔滿時間，連交友軟體都沒空用，要特地撥出時間去參加聯誼約會交友，好難。」她無奈指出，現實的社會其實也比較難接受帶著小孩的單身男女，導致自己疲於重建一份新的感情；她表示雖然享受單身的經濟獨立，卻也要承受單親的「孤獨無奈」。

▲幾年下來，還是會想填補感情的空白。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一位單親爸爸看完也認同表示，每天下班後張羅晚餐，陪孩子聊一下學校生活，再忙一下家事，洗完衣服後晾衣服，看一下書之後體力就降到最低點該就寢了；假日若是沒出遊，一樣出門買菜或是在家打理家務，一整天就這樣過去，實在不知道自己有什麼條件和時間找新對象約會，「結論就是自己終老一生」。

其他網友們紛紛給出意見，不少人都認為等小孩子大一點後，就可以慢慢放手追求自己的幸福，「我覺得大概等到國中差不多，單親小孩獨立很快」、「我也是單媽，帶一個小孩。覺得一開始可以把小孩托父母，可以嘗試去連誼或約會。如果真的有聊的來的人，等熟了之後再帶孩子一起相處看看。找伴真的不容易，加油！」、「我朋友再婚的對象有4個小孩，兩人要結婚的時候小孩開心死了，多出好多兄弟姊妹」、「年紀還是很重要，我就因為年紀錯過黃金時期了」。

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