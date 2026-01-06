辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

▲辛柏毅疑似跳傘失蹤。（圖／網友提供）



記者許力方／綜合報導

空軍6日晚間發生重大飛安事故，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，在花蓮外海執行例行夜間訓練時，雷達光點突然消失，飛行官辛柏毅上尉疑似彈射跳傘落海下落不明，目前已全面投入海空搜救。回顧F-16服役20多年來的飛安紀錄，在夜間訓練、花蓮地形的雙重壓力下，已奪走多位飛官的生命。

F-16 歷年夜訓重大失事表

時間 駕駛飛官 (軍階) 機號 / 地點 事故成因與結果 1999.06.01 許君威 (少校) 6638 / 綠島外海 夜航訓練雷達消失，搜尋半年無果，宣告殉職。 2008.03.04 丁世寶 (少校) 6706 / 花蓮外海 起飛28分鐘後墜海失蹤，研判為空間迷向。 2020.11.17 蔣正志 (上校) 6672 / 花蓮外海 起飛2分鐘後失聯，20秒內急墜7000呎，不排除空間迷向，宣告殉職。 2026.01.06 辛柏毅 (上尉) 6700 / 花蓮外海 回航時MMC故障並進雲，疑似空間迷向跳傘，目前全力搜救中。

二大致命關鍵

●空間迷向

空間迷向有「飛官殺手」之稱。空軍曾在罹難飛行官丁世寶少校案中確認，失事原因為空間迷向，關鍵在最後13秒出現致命異常，航跡圖顯示，從1萬3000呎高空急降後一度魚3500呎出雲，丁世寶曾試圖拉升但已經來不及，墜海失蹤。專案小組研判，應為戰機入雲後產生夜間空間迷向。

在蔣正志失聯一案中，空軍調查也顯示，雷達軌跡中，當時戰機在20秒內急墜7000呎，由起飛正常爬升至7000呎等事證來看，機械故障可能性較低，不排除空間迷向可能，因當時操作環境同樣為夜間，進雲、並操作轉彎，不排除讓飛行官因此產生錯覺。

本次辛柏毅尚未在返廠過程中於花蓮豐濱外海突然失聯，MMC（模組化任務電腦）故障，疑似也出現進雲層空間迷向而跳傘。

▲花蓮空軍基地編號6700的F-16AM傳出墜海事故。（圖／記者陳煥丞攝）

●花蓮地形

花蓮外海地形陡降坡，海溝深，離岸10海里深度就達到2000公尺，戰機失事後，飛官大多下落不明。蔣正志失事時，受地形與海象影響，打撈行動困難，即使軍方一度接收到F-16的信標訊號展開搜索探測，但該地點海底是峽谷地形，訊號斷斷續續，最後仍未能尋獲黑盒子。

如今再度發生辛柏毅失聯，目前夜間海上能見度低，且海況不明，浪高可達2公尺，最強陣風8級，加上入夜後氣溫接近10度，辛柏毅落海後恐面臨失溫問題。家屬與國人都在等一個奇蹟。