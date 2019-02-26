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結婚25年！渣夫棄病妻「住院到死不會好」...他要離婚找別的女人

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▲聊是非用圖，結婚，愛情，戀愛，男女，兩性，責任，家庭。（圖／CFP）

▲結婚25年最後判准離婚。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／基隆報導

基隆一名黃姓人妻飽受精神分裂痛苦，同時還會併發焦慮、思覺失調等疾病；不過她的呂姓丈夫不但沒有陪在身邊度過難關，反而還出言刺激「妳的病住院住到死也不會好」，揚言要去外面找別的女人，從此避不見面。基隆地院審理後，認為雙方婚姻基礎已經不復在，判准離婚，呂男應負擔訴訟費用。

判決書指出，黃姓人妻與呂姓丈夫於1993年5月17日結婚，不料黃女於2009年12月罹患精神分裂住院，在之後併發多項疾病，並且反覆進出醫院，沒想到呂男沒有負起照顧之責，還未提供生活費用、住院開銷，甚至搜刮走她身上僅存的一些錢。

當2015年7月28日黃女病情大幅好轉，出院療養時，呂男居然還口出惡言表示，「你的病住院住到死也不會好，如果我以後再遇到別的女人，我會跟你離婚。」就此3年避不見面，就算黃女試圖打電話聯絡，也連繫不上。

法官審理後認為，呂男對黃女不聞問超過3年，夫妻婚姻生活早已名存實亡，實難以期待兩造得以繼續維持並經營婚姻生活，因此准許離婚，呂男應負擔訴訟費用。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：思覺失調,精神分裂,焦慮,離婚

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