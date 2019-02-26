　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

1.6克拉婚戒放裙上！準人妻甩門下車...2戒指噴飛不見　急哭：他要離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台南報導

台南一名林姓女子日前到南區金華路2段的一間全聯超市購物，沒想到竟忘了1.6克拉鑽戒、雙環戒指還放在裙子上，就逕自開車門下車，期間雖有聽見東西掉落的聲音，但當下不以為然，直到上了高速公路才想起2枚戒指，但回到原處卻一無所獲。由於近日就要結婚，若沒找回婚戒有可能爆發離婚危機，林女PO網希望好心人士可以幫忙。

▲▼婚戒不見，女急尋。（圖／東森新聞）

▲林姓女子希望透過媒體力量，讓更多人可以幫忙尋找遺失物。（圖／東森新聞，下同）

林女自製的海報上面斗大的字體寫道，「因為這個，他說要和我離婚。」下方有一根剝皮的香蕉，上面就套著她遺失的兩枚戒指，旁邊寫道掉落的時間為2月16日上午，在全聯停車場附近，希望好心人幫忙找「台灣人最有愛心了，拜託多幫忙分享訊息」，而且已經向警察局報案。

▲▼台南女掉婚戒，自製趣味海報協尋。（圖／翻攝自臉書／呂維胤-為你打拼）

▲台南女掉婚戒，自製趣味海報協尋。（圖／翻攝自臉書「呂維胤-為你打拼」）

她受訪時表示，不見的是婚戒、對戒，先生不可能再花這麼多錢重新買一對；當天揹的包包是鐵鍊的，下車雖有聽見鏗的一聲，但以為是鐵鍊去撞到車門，有回頭看了一眼先生，對方也沒發現、罵人，因此就沒多想，等到發現時，翻遍了整輛車都沒找到，真的很痛心。

▲▼婚戒不見，女急尋。（圖／東森新聞）

▲▼婚戒不見，女急尋。（圖／東森新聞）

▲不放棄蹲地尋找。

林女說，「求神問卜的結果是要更積極的找，然後有機會應該可以找回來，因為台南人都是善良的。」

警方目前積極調閱路邊監視器，不過初步查看並無發現有人有撿拾物品的動作，只能希望撿拾到物品的民眾能趕緊送回給失主林姓女子，讓她順利帶著婚戒結婚，解除婚姻危機。

【更多新聞】

基隆值班警躺沙發睡覺！背後一陣涼...督察長「站旁邊20分」他都沒發現

小王死了！「3寶媽棄子北漂18年」春節返家吃團圓飯　結局夫心碎

撞見「性侵犯喇舌」16歲女兒！母崩潰推開　他再爆：妳女兒晚上約人XX

ET快訊
OL 3度吞公款被逮！男同事願幫賠百萬　唯一條件「嫁給我」
22歲富商開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保養...上路秒燒毀成
與丈夫大吵！25歲媽媽「抱4歲孩子」31樓丟下…隨後縱身跳樓

關鍵字：鑽戒,婚戒,對戒,結婚,離婚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

自轟又救活！家暴男吞藥產幻覺　疑戴綠帽追砍妻「兩指見骨」

全台唯一「雙證照」土公仔律師！脫下法袍後　他是專業送行者　

25秒暴打17拳！高職少年「猛踹打趴同學」　暴力影片流竄

OL 3度吞公款被逮...男同事跳出來幫賠百萬　唯一條件「結婚」

普悠瑪出軌＆捕龍蝦落海兩度逃死　董進財：大哥曾託夢提醒

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

自轟又救活！家暴男吞藥產幻覺　疑戴綠帽追砍妻「兩指見骨」

全台唯一「雙證照」土公仔律師！脫下法袍後　他是專業送行者　

25秒暴打17拳！高職少年「猛踹打趴同學」　暴力影片流竄

OL 3度吞公款被逮...男同事跳出來幫賠百萬　唯一條件「結婚」

普悠瑪出軌＆捕龍蝦落海兩度逃死　董進財：大哥曾託夢提醒

非法移工逃2107天遇盤查　草叢不自然擺動「恰查某」助警逮人

分手男「我能花錢讓妳痛苦」　護理師遭PO「缺男人」提告

史上最負責肇逃！他A到車做「這事」...車主超崩潰：是智障嗎？

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼碎碎念：媽媽都打我

汐止吳家滅門血案遺族求償　唯一凶手母親判賠831萬

股民開心！聖暉擬發現金股利15元　殖利率達7.7％

朱立倫：2020共同認知是台灣不能輸　不會執著「非我莫屬」

壽險經營面臨6大壓力　富邦人壽總座：今年幾乎是未知數

中職／統一獅推出台南限定季票　球迷享4大優惠

空中飛人耳朵悶塞脹痛　耳咽管氣球擴張成型術有解

下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴

大陸桌球「超級全滿貫」好手　馬龍傷病嚴重恐影響東奧

宋柏緯被誇像「小虎隊」的他　為戲作曲獲荒山亮指導

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

寶寶害怕！INFINITE聖圭抽血崩潰　粉絲笑翻：旁邊的很鎮定

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

沖冷水噴殺蟲劑　媳虐死97歲公..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

渣男偷吃2次　判賠330萬

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

更多熱門

相關新聞

渣夫棄病妻！　他要離婚找別的女人

基隆一名黃姓人妻飽受精神分裂痛苦，同時還會併發焦慮、思覺失調等疾病；不過她的呂姓丈夫不但沒有陪在身邊度過難關，反而還出言刺激「妳的病住院住到死也不會好」，揚言要去外面找別的女人，從此避不見面。基隆地院審理後，認為雙方婚姻基礎已經不復在，判准離婚，呂男應負擔訴訟費用。

前女友約他上山脫光　被打劫4.5萬

台南女婚戒掉了急壞：他要和我離婚

每年14萬對新人　婚紗店為何倒閉？

目睹妻牽小王進摩鐵　夫仍慘輸

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面