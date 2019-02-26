1.6克拉婚戒放裙上！準人妻甩門下車...2戒指噴飛不見　急哭：他要離婚

地方中心／台南報導

台南一名林姓女子日前到南區金華路2段的一間全聯超市購物，沒想到竟忘了1.6克拉鑽戒、雙環戒指還放在裙子上，就逕自開車門下車，期間雖有聽見東西掉落的聲音，但當下不以為然，直到上了高速公路才想起2枚戒指，但回到原處卻一無所獲。由於近日就要結婚，若沒找回婚戒有可能爆發離婚危機，林女PO網希望好心人士可以幫忙。

▲林姓女子希望透過媒體力量，讓更多人可以幫忙尋找遺失物。（圖／東森新聞，下同）



林女自製的海報上面斗大的字體寫道，「因為這個，他說要和我離婚。」下方有一根剝皮的香蕉，上面就套著她遺失的兩枚戒指，旁邊寫道掉落的時間為2月16日上午，在全聯停車場附近，希望好心人幫忙找「台灣人最有愛心了，拜託多幫忙分享訊息」，而且已經向警察局報案。

▲台南女掉婚戒，自製趣味海報協尋。（圖／翻攝自臉書「呂維胤-為你打拼」）



她受訪時表示，不見的是婚戒、對戒，先生不可能再花這麼多錢重新買一對；當天揹的包包是鐵鍊的，下車雖有聽見鏗的一聲，但以為是鐵鍊去撞到車門，有回頭看了一眼先生，對方也沒發現、罵人，因此就沒多想，等到發現時，翻遍了整輛車都沒找到，真的很痛心。

▲不放棄蹲地尋找。



林女說，「求神問卜的結果是要更積極的找，然後有機會應該可以找回來，因為台南人都是善良的。」

警方目前積極調閱路邊監視器，不過初步查看並無發現有人有撿拾物品的動作，只能希望撿拾到物品的民眾能趕緊送回給失主林姓女子，讓她順利帶著婚戒結婚，解除婚姻危機。

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