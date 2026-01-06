　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

記者蘇靖宸／台北報導

空軍飛官辛柏毅上尉今（6日）晚駕駛F-16戰機在執行例行性訓練任務期間，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，行蹤不明，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。另外，空軍也公布辛柏毅資料，顯示其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。

▲空軍飛官辛柏毅6日駕駛編號6700的F-16戰機，下落不明。戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍飛官辛柏毅6日駕駛編號6700的F-16戰機，下落不明。（非當事圖／記者李毓康攝）

空軍6日晚間表示，空軍花蓮基地一架 F-16單座戰機（機號6700），今晚6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

國防部晚間10時則指出，顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

根據空軍提供資料，辛柏毅為空軍官校108年班，現職為上尉戰鬥機飛行官，已婚但尚未育有子女，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

海委會主委管碧玲透過臉書說，國防部、海巡、空勤等，海空救援行動都已在路上，也連絡上周邊最近一艘、距離6.3浬的貨輪，全力搜救，「我們為飛官集氣！大家一起集氣！」

總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

基本資料：
姓名：辛柏毅
級職：上尉戰鬥機飛行官
學歷：空軍官校108年班
婚姻：已婚，尚未育有子女
飛行課目：夜間飛行
飛行總時數：611+25
機種總時數：371+35
機身鐘點：3894小時
發動機總時間：5447小時

01/04 全台詐欺最新數據

