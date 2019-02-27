裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

▲裝潢論壇Mobile01居家討論區「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」PO文，根據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。（圖／翻攝Mobile01，下同）



記者陳凱力／新竹報導

男子江盈均在北台灣招攬多個室內裝潢工程，卻拿錢不開工，經桃園、台北、新竹檢方起訴，Mobile01討論區更有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」的PO文將江男詐欺過程全部披露，新竹地院認定江男犯案多次，確有詐財意圖，依詐欺罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。

判決書指出，49歲的江盈均在2018年10月改名為江志堅，他於2011到2014年間，因多起室內設計裝修工程經業者以詐欺罪名向地檢署提告，江男認為業主若知他的本名，就不會跟他簽約，於是以假名「許志遠」及非自己經營的「鎮東室內設計」名義，在591租屋網裝修部門網路平台上招攬室內設計裝修工程。

新竹鍾婦因房屋急翻修而找上江男並與他簽下工程合約，雙方原先約定65萬元的工程價施做拆除、泥作、水電與木作工程等。簽約後，江男卻陸續以支付下游包商工資與材料款項為由，要求鍾婦提前支付工程款，鍾婦陸續匯款59萬5000元。

江男陸續拿了近9成的工程款，卻未轉給下游包商導致工程完全停擺。江男在庭訊時矢口否認詐欺，辯稱因鍾婦不斷追加工程及臨時修改工程，自己還不斷墊錢造成虧損，工程才未完成。只是法官調查，工程內容並無大幅改變、追加，江男拿了近9成工程款，進度卻遠低於9成，因此不採信江男說詞。

裝潢論壇Mobile01居家討論區更有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」PO文，根據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。

法官發現，2011到2012年間，江男也以此手法進行多項工程。先由江男承攬裝修工程，要求業主提前支付工程款，事後又拖延導致工程停擺，曾遭桃園檢方起訴，但院方認為是民事糾紛而判無罪。2014年間，江男再以假名「蔡世誠」，對外自稱是「田園室內設計工程」室內裝潢設計師，承攬多起裝修業務，也同樣的拿錢不施工，遭業主與多名廠商提告，最後由台北地檢起訴。

法官認為，如果被害人知道江男的本名與評價，根本不可能會跟他簽約，甚至對水電商因未告知自己真名，導致對方求償無門，在在證明他沒有意履約，主觀上確實具備詐欺取財意圖，因此依詐欺取財罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。