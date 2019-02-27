　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲裝潢蟑螂詐遍北台灣　「拿錢不開工」栽了。（圖／翻攝Mobile01）

▲裝潢論壇Mobile01居家討論區「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」PO文，根據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。（圖／翻攝Mobile01，下同）

記者陳凱力／新竹報導
男子江盈均在北台灣招攬多個室內裝潢工程，卻拿錢不開工，經桃園、台北、新竹檢方起訴，Mobile01討論區更有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」的PO文將江男詐欺過程全部披露，新竹地院認定江男犯案多次，確有詐財意圖，依詐欺罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。

判決書指出，49歲的江盈均在2018年10月改名為江志堅，他於2011到2014年間，因多起室內設計裝修工程經業者以詐欺罪名向地檢署提告，江男認為業主若知他的本名，就不會跟他簽約，於是以假名「許志遠」及非自己經營的「鎮東室內設計」名義，在591租屋網裝修部門網路平台上招攬室內設計裝修工程。

▲裝潢蟑螂詐遍北台灣　「拿錢不開工」栽了。（圖／翻攝Mobile01）

新竹鍾婦因房屋急翻修而找上江男並與他簽下工程合約，雙方原先約定65萬元的工程價施做拆除、泥作、水電與木作工程等。簽約後，江男卻陸續以支付下游包商工資與材料款項為由，要求鍾婦提前支付工程款，鍾婦陸續匯款59萬5000元。

江男陸續拿了近9成的工程款，卻未轉給下游包商導致工程完全停擺。江男在庭訊時矢口否認詐欺，辯稱因鍾婦不斷追加工程及臨時修改工程，自己還不斷墊錢造成虧損，工程才未完成。只是法官調查，工程內容並無大幅改變、追加，江男拿了近9成工程款，進度卻遠低於9成，因此不採信江男說詞。

▲裝潢蟑螂詐遍北台灣　「拿錢不開工」栽了。（圖／翻攝Mobile01）

裝潢論壇Mobile01居家討論區更有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」PO文，根據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。

法官發現，2011到2012年間，江男也以此手法進行多項工程。先由江男承攬裝修工程，要求業主提前支付工程款，事後又拖延導致工程停擺，曾遭桃園檢方起訴，但院方認為是民事糾紛而判無罪。2014年間，江男再以假名「蔡世誠」，對外自稱是「田園室內設計工程」室內裝潢設計師，承攬多起裝修業務，也同樣的拿錢不施工，遭業主與多名廠商提告，最後由台北地檢起訴。

▲裝潢蟑螂詐遍北台灣　「拿錢不開工」栽了。（圖／翻攝Mobile01）

法官認為，如果被害人知道江男的本名與評價，根本不可能會跟他簽約，甚至對水電商因未告知自己真名，導致對方求償無門，在在證明他沒有意履約，主觀上確實具備詐欺取財意圖，因此依詐欺取財罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。

ET快訊
修杰楷400萬特斯拉座椅全純白！BO妞一個動作爸爸網友嚇到心
張景嵐爆分手小煜！「想說服他追隨妙禪」毀了3年情
小鋼砲議員偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力剩
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：江盈均,詐欺,裝潢,室內設計,Mobile01

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」

影／臍帶都還沒剪！女嬰被塞進廚餘塑膠袋慘死　環保人員發現嚇斷魂

國泰世華打臉郭新政！爆料員工不存在　銀行副總怒提告

雄女學霸前男友學測滿級分　可望進台大醫科「3人同校」

新FOCUS全台首撞網熱議　還原「撞」況：姐弟試車業務坐旁邊

正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

伊甸執行長偷情直擊！擁美魔女拋小兒痲痺妻　衝北投開房泡湯

「小鋼砲議員」偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力僅剩59

「舒跑加春藥」放客廳想和妻炒飯…他哄兒快睡　姪女口渴全喝光

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

伊甸執行長偷情直擊！擁美魔女拋小兒痲痺妻　衝北投開房泡湯

「小鋼砲議員」偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力僅剩59

「舒跑加春藥」放客廳想和妻炒飯…他哄兒快睡　姪女口渴全喝光

關浴室沖冷水、噴殺蟲劑虐死公公　冷血媳婦曝殺人原因

車床小鮮肉月入10萬！蛇蠍女飛撲搞姐弟戀　「悲劇結局」她狂剁9袋屍

快訊／貨車國道翻覆躺護欄　目擊駕駛驚呆：SHXT！好多馬鈴薯

酒駕撞死19歲孝子！台商「900萬買命免關」死者母崩潰…高院逆轉判決

蛇蠍女分屍小鮮肉男友！毀屍8塊分9袋　卻在「詭異左轉」漏餡

把握今天好天氣！　228連假冷氣團擾北台「周四降8℃」

無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

吃宵夜變胖都在唬人！　專家：因為你吃錯食物

月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

《祝你忌日快樂》第三集有譜　死亡輪迴還有新梗

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

吳敦義：重返執政將改良「砍太深」年改　力拚拿下國會60席

新北晚間驚傳火警！平頭男浴火「踏血腳印」逃生

社會熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻..

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴..

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎..

議員偷情小三13年　扶不了正燒..

蛇蠍女剁骨分屍！倒楣屋主賠半生..

中山北留鮮紅血柱　男遭自小客破..

伊甸執行長婚外情　擁美魔女北投..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

車床小男友月入10萬「悲劇分手..

快訊／國道大雅段車禍　滿地馬鈴..

更多熱門

相關新聞

省31元火車票　台鐵退休員工被控貪污

台鐵一名已經退休的傅姓技術人員，企圖繼續享有員工搭火車通勤優惠，從台北車站上車，準備搭到鶯歌站，被巡車的被列車長被抓包，傅男還被依《貪污治罪條例》的瀆職等罪送辦。台北地檢署調查傅男已不是公務員，不適用瀆職罪，且已當場補足31元票錢，屬詐欺未遂，26日依職權處分不起訴。

惡男誆「科技大廠經理」　騙同居女友6萬

員工勞健保低報　彭文潞判5月

他月薪5萬想養賓士被勸退　神人解析給希望

外派東莞45K！「5張機票+42天假」包吃住

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料趙家寶

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面