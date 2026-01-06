　
金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

▲不只實聯制！金色三麥集團餐廳高標防疫 用餐時間限制2小時。（圖／金色三麥提供）

▲金色三麥為台灣知名精釀啤酒品牌。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

台灣知名精釀啤酒「金色三麥」董事長兼執行長葉冠廷5日分享，自家人氣蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架，沒想到網友一比對換算日幣價格後竟比台灣售價便宜15元，在社群造成大炎上。葉冠廷親上火線解釋，是因日本促銷與匯率問題，網友仍不買單，還被網紅Cheap酸爆「騙誰啊」、「簡單說就是吃定你台灣人」。

「這份驕傲，屬於台灣。」葉冠廷5日透過Threads發文，分享啤酒在伊勢丹上架的照片，拍下了日本售價549日圓，眼尖網友比對發現，經換算台幣在日本只賣約110元，但台灣卻要賣125元，引發熱烈討論。葉冠廷刪除文章，親上火線回應，「我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。」

葉冠廷指出，金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。

▲▼金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長葉冠廷道歉。（圖／翻攝網路、金色三麥）

▲董事長葉冠廷PO文稱「台灣驕傲」，被發現日本賣比較便宜。（圖／翻攝網路）

隨後金色三麥也發出官方聲明回應，再度提及日本市場售價不僅依通路檔期調整，另也因匯率換算問題，價格呈現落差，加上不同國家通路、稅制與營運成本的差異，影響最終售價。

對此回應網友絲毫不買單，留言「少來了，在你們眼裡，台灣人本來就是盤子，對員工更是摳到極致！」「真的是台灣慣老闆無誤」、「支持台灣品牌就是作賤自己」、「坑自己人」。

網紅Cheap更是發文猛酸「好大的盤子」，官方回應「騙誰啊？感覺智商被羞辱了…」不用繳台灣的菸酒稅，但要繳日本的酒稅，日幣貶值沒錯，但跨海運費、倉儲、進口關稅、日本通路代理商、批發商等加一加還比較便宜？簡單來說，就是吃定台灣人，在台灣敢賣這個價，因為你買單、所以他敢賣。

▲▼金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長葉冠廷道歉。（圖／翻攝網路、金色三麥）

01/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金色三麥蜂蜜啤酒啤酒葉冠廷cheap

