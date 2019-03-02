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睡夢中痛醒！大蟒蛇暗夜滑進房裡　大嘴一張…咬住75歲嬤小腿

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

▲蟒蛇潛入素德索法的房間裡。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press

 國際中心／綜合報導

泰國一名75歲的奶奶素德索法（Kaew Sudsopha）日前在家中睡覺時，腳部突然傳來劇痛，她趕緊爬起拿出手電筒看到底發生甚麼事了，但是不看還好，一看竟然發現一隻野生蟒蛇正在地上爬來爬去，嚇的她踉蹌的跑出房間向兒子求救。

根據外媒報導，這起事件發生在泰國曼谷的一間民宅裡，事發當天晚上，素德索法在房間裡的床上睡覺，一隻腳則是垂下床鋪懸掛在外頭；從素德索法兒子裝設的監視器中可以看到，一隻大蟒蛇緩緩的在地上爬行，原本還離床有點距離，沒想到卻越來越靠近。

隨後，素德索法因為腳部的巨痛醒來，並拿出床頭的手電筒一照，驚訝的發現一隻蟒蛇就在自己房間內，嚇得她連滾帶爬的跑出房間尋求幫助。素德索法的兒子正巧睡在隔壁房間，聽到聲響後趕緊出來查看，並衝進媽媽的房間裡，試圖將蛇抓住。

當救援人員到達時，發現蟒蛇蜷縮在浴室的馬桶蓋上，立即將牠拖到外頭的院子裡裝袋並送到保存中心作登記。素德索法說，當時的她以為自己做了一場夢，根本不知道為何會被蛇咬，她也沒有做出任何威脅蛇的舉動，現在很害怕再次進房間睡覺。

素德索法的兒子則稱，因為媽媽睡覺時會習慣把廁所門打開，蛇應該就是這樣爬行到房間裡面，這件事情也讓他想要提醒大家，如果房子旁就是田野或是河流，要盡量避免讓蛇進到房裡，因為即使你在睡覺，事故還是一樣會發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：蟒蛇,泰國,東南亞要聞

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