蓬佩奧保證：南海若爆發衝突會「給菲律賓撐腰」力抗中方

▲ 蓬佩奧此次言論是美國官員首度對南海主權爭議公開表態。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日向菲律賓保證，若南海發生「武裝攻擊」，美國一定會援助菲國抵禦中國大陸。《衛報》指出，這是美國官員首度對南海主權爭議公開表態，也是美方至今對中方有關南海議題提出最強烈的警告。蓬佩奧告訴菲國，「我們會為你們撐腰。」

▼ 蓬佩奧與杜特蒂握手。（圖／達志影像／美聯社）



蓬佩奧訪問馬尼拉時拜會了菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），之後與菲國外長羅辛（Teodoro Locsin Jr. ）召開聯合記者會。蓬佩奧表示，「任何在南海針對菲律賓部隊、戰機或公共船隻的武裝攻擊，都將觸發美菲共同防禦條約的第四條，啟動共同防衛義務。」他還告訴菲國，中國在南海的島嶼建設和軍事活動「威脅到你的主權、安全，從而威脅經濟生活，對美國來說也是如此。」

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2個多月前要求修訂美菲共同防禦條約，原因是如果南海爭端演變成與中方的武裝衝突，條約沒有明確提到方針，美國也沒有具體承諾會提供援助。此次羅辛在記者會中僅表示，「蓬佩奧國務卿和川普總統都向我國總統說『我們會挺你』，因此我們非常有信心。」

▼ 蓬佩奧與美國駐馬尼拉大使館的人員合影。（圖／達志影像／美聯社）